ETC大战之银行职员养成记：外拓、拦车、上门推销不能停

“我们网点的任务，是到年底完成1200张ETC，但职员一共只有13人。”

李薇（化名）说出“13”这个数字的时候，透着一股无奈。她在广州天河区某国有商业银行的分理处上班，这份重任是从几个月前压到大家头上的——每个职员每月需完成安装20张ETC。到了八月份，她只搞定了9张，很担心遭到领导的点名批评。

从5月份开始，交通部印发的《关于大力推动高速公路ETC发展应用工作的通知》在全国范围内掀起了ETC安装“大潮”，目标只有一个——年底ETC通行率达到90%。

在这场全国各地银行机构掀起的ETC“抢装”大战中，很多银行职员都是第一次走上“战场”。在全员推动下，截止今年8月2日，全国ETC客户数量累计突破1亿，ETC日均发行已经突破58万。

但是，离目标完成只剩下最后三个月，完成任务的紧迫感也愈发压力山大。那些战斗在第一线的银行职员们，又是怀着何种心情迎接这最后一季的厮杀？

外拓任务考验场景营销



进入银行系统工作已六年多的李薇，坦言今年是最累心的一年。无论理财顾问还是现金柜员，从今年六月份开始都陆续被要求承担一定的ETC任务。有的人，还被派往线下常驻外拓点推广安装ETC。

“前一段时间领导提了要求，每天要创造不少于20组使用场景去推广ETC安装。”或许看到懂懂笔记对于“场景”一词有些疑惑，李薇补充到：“所谓场景，说白了就是如何在线下去进行有创意的外拓。”

例如在商超停车场设摊，见到有消费者停车，可以上去询问“装了没”？在商场内出入口设立外拓点，要通过气球、公仔“先抓住”小朋友的眼球，再向家长推广ETC。她有很多同事甚至跑去了住宅小区门口，派送冷饮、唱歌和做活动，吸引小区居民的关注。

“这就是场景，除了要合情合理之外，还要结合ETC内容。”她说，网上有大量关于ETC的搞笑段子，大部分都是源自这些线下地推。

如果说，广大银行职员为推广ETC，都化身成为创意场景的策划达人，那么在深圳、东莞、惠州三地的银行员工，除了策划达人还要成为雨中“超人”。

“最近深莞惠的天气都有些神神化化（神经），一阵雨一阵太阳真的难受。”来自东莞某商业银行，“常驻”塘厦外拓推广ETC的职员张吉（化名），一提起身上的任务就满脸愁容。

他告诉懂懂笔记，每天早上8点半自己就要到马路边上设摊，现在被太阳晒的黝黑了许多。最苦是突然还会遭遇一阵狂风暴雨，经常淋成落汤鸡。

“就像前两天，这边忽晴忽雨反复了六七次，期间还边出太阳边下雨。”张吉透露，听说不少在深圳、东莞、惠州外拓的同事，都因为天气原因中暑，也有怀孕五六个月的女职员还在坚持上岗，“幸好我身体壮实，站一天到还能坚持，可是现在摆一整天摊也拉不到车主装个ETC。”

他向懂懂笔记透露，从六月至今，ETC安装任务变得越来越繁重，身边已经有部分扛不住的同事提出了辞职，“我孩子还小，周围不少同事也都是房贷五千、车贷三千，所以才咬咬牙坚持了下来。如今这工作确实不如以往那么轻松了。”

对于不少银行系统的从业者而言，ETC推广任务就是一个沉甸甸的包袱。而在压力的背后，也有不少银行职员在压力下逼出了很多“奇招”。

为达标各出奇招



“现在办理ETC，送蓝月亮洗衣液一瓶，先到先得。”

在武汉宜昌一家城市商业银行工作的刘敏（化名）告诉懂懂笔记，她现在每天晚上做梦都总会梦到白天推广ETC的宣传语。目前她所在的银行网点，正在推出办理ETC即送洗衣液的活动。

这几个月来，银行办ETC送礼的力度越来越大。从纸巾、雨伞、保温杯到洗衣液，各大银行网点都在礼品上煞费苦心。

“但预算有限，礼品也有限。有时候我们还得自己掏钱给车主买饮料。”刘敏说，她和同事已经购买了几箱饮料提供给前来咨询ETC业务的车主，为的就是让车主“不好意思”，好去办理ETC。

实际上，因为多数银行都在加大“促销”力度，很多精明的车主都在对比各家银行的优惠力度、赠品价值，然后再决定去哪一家办理业务。这也让他们徒增不少无奈。

“有部分同事索性含糊地承诺车主，首单过路费让您免单通行。”刘敏表示，实际原文写的是首单通行费有机会抽到免单，全国通行费用享95折优惠，“有几位客户办完ETC发现首单没有免费，都找上门来投诉了。”

除此之外，她甚至还听说部分银行网点在住宅小区宣传时，承诺会上门安装。但结果却由于OBU设备缺货，导致迟迟无法给客户进行安装，造成了不良影响。

“送礼的效果也不是太好，所以有的网点直接将ETC捆绑在已有的业务上。”在江苏常州工作的银行职员杨雪（化名）向懂懂笔记透露，有领导要求职员告知前来办理贷款或提前还贷业务的客户，只有先办理ETC才能够进行其它业务办理。

“甚至会暗示，如果不办ETC业务，那么贷款、提前还贷的业务也暂时不予办理。”至于办理大额取款购汇等业务的顾客，有时候也会被职员不停游说，直至顾客不耐烦明确回绝为止。

当被问及，将ETC办理捆绑在银行贷款业务上，是网点的做法还是上级银行部门的要求时，杨雪表示，“应该是网点领导的想法，毕竟任务太重，领导也有压力，同事也都很难做，无奈之下采取一些硬性措施来推。”

据她透露，有同事甚至透过熟人关系，直接“杀”到一些朋友的公司里，挨个询问是否有办理ETC的需求，只为了完成每月十几单、几十单的ETC任务，“真的是特别没面子，能在五大银行工作的，好歹也都是重点大学的高才生，唉……”

很多以往不曾抛头露面的银行职员，如今都要拉下面子去“地推”，变成了大无畏的推销员。有人完成任务得到了奖励，也有人任务无法完成遭受了处罚。那么这个处罚的力度，究竟有多大？

各行奖罚制度不一

“我们银行办ETC没有提成，但部分银行听说是有提成奖励的。”

当提及ETC业务提成奖励的问题时，在宁波一家银行工作的吴俪（化名）情绪变得十分激动。她告诉懂懂笔记，从六月份开始，领导要求每位同事都需承担ETC办理任务，但却从未提到过提成。

然而，她前不久与部分银行系统的朋友聊天时，却意外发现有的银行职员完成ETC任务后，是能够拿到提成奖励的：最低的5元/单，最高的有15元/单，让她十分羡慕。

“整天开会就是宣布哪家网点ETC完成了多少多少，但激励机制一点儿都没有。”吴俪叹气说到，如今她所在的银行网点每天只开放一个现金柜台，一个非现金柜台，剩余同事都外出办ETC业务了。

她最为无奈的是，完成任务没有丝毫奖励，没有达标却要挨批。“我们每周会进行一次业务总结，没能够完成既定任务的团队、部门都要被点名批评。”

“有些商业银行网点要是完不成任务，员工还会扣绩效奖金呢。”吴俪表示，和身边不少同行沟通后发现，大家对于ETC业务多少都有些抗拒心理，尽管都能理解政策要求的背景，金融机构在ETC领域的重要作用，但缺少过渡指引却打乱了银行职员原本的工作步骤。

这种重任，成了精神和体力两方面的重压，“有建行的朋友说，他们最近周末都要去各大卖场办ETC，根本就没有时间休息，有时候进了小区还会被物业赶，真的很难。”

看着全国ETC客户数量累计突破1亿的报道，吴俪感慨万千。她告诉懂懂笔记，ETC任务已经压得各银行网点透不过气来，希望能够尽快完成80%的安装率指标，让大家的本职工作和业务秩序恢复正常。

“因为有考核，家人也都在帮我做ETC推广，好多同事也是这样，真的感谢所有亲友对银行人的理解和支持。”吴俪说到。

【结束语】

银行间疯狂的ETC抢滩登陆战，让不少银行从业者觉得苦不堪言。而为了达成目标免遭处罚，不少职员甚至在办理业务的过程中夸大其词、胡乱承诺，加之一些机构过度渲染和不理性的营销行为，反而造成了更多车主对于ETC的认知混淆。

而ETC迅速扩张的同时，对于得用户不易、留用户更难的理性思考也在提出，目前各路银行ETC业务推广高招频出，虽然短期内用户量暴涨，但是如何能够让更多车主感受到ETC的优点，对驾驶带来的便利，尤其是各业务场景的打磨，还需要交通管理部门和金融机构多花点儿“心思”。

毕竟不是每一位车主都会经常驾驶车辆经过ETC收费区域，要想留住更多的用户，需进相关部门不断完善ETC的应用场景以及金融体系的增值服务。否则，安装率即便达到90%以上，使用率却上不去，这些银行基层人员的辛苦，岂不都是白费了心思？