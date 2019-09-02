AI系统可捕捉孩子打哈欠？旷视：为技术场景化概念演示

IT之家9月2日消息 近日网络上出现的一幅课堂行为分析图片引起议论，针对此张图片，旷视科技发表声明称，图片为技术场景化概念演示，同时在人工智能技术的各种场景中，旷视会坚持正当性、数据隐私保护等核心原则，接受社会的广泛建议和监督。

此前据澎湃新闻报道，近日，上海中医药大学附属闵行蔷薇小学正在构建智能课堂行为分析系统，运用如姿态评估、表情识别、语言识别、教师轨迹热力分析等技术，可以捕捉到孩子在校园生活中是否有微笑、向老师问好、主动捡垃圾、列队整齐等良好行为，或者快速奔跑、摔跤、打架、拥挤等危险动作。

此外，人工智能还可以通过采集学生坐姿、举手、站立、打哈欠等课堂行为，就可以进行学习状态、课堂有效性、学习兴趣等相关性研究。对于这样的做法，网友看法不一：有人认为是否应该将此系统也开放给老师使用，还有人认为这样做是否涉及隐私问题。

以下为声明全文：

近日网络上出现的一幅课堂行为分析图片，为技术场景化概念演示。旷视在教育领域的产品专注于保护孩子在校园的安全。

旷视的智慧学校解决方案可以协助学校管理人员提升效率并保障学生安全，主要用于智能校门、教室门及宿舍的出入，方便学生安全出入校园。

旷视始终坚持技术向善，让人工智能造福所有人。在人工智能技术的各种场景中，旷视会坚持正当性、数据隐私保护等核心原则，接受社会的广泛建议和监督。