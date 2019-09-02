Amazfit GTS图赏：方形屏幕、轻薄机身，智能手表的新选择

一个月前，华米发布了Amazfit GTR智能手表，在续航和外观上做出不小突破，极客之选（公众号GeekChoice）第一时间和大家分享过上手体验，一个月之后，Amazfit GTS智能手表来到我们面前，在继承了很多Amazfit GTR特色之后，还带来了一些不同，今天就来一起看看吧。

Amazfit GTS采用了和Amazfit GTR完全不同的方形表盘设计，并提供了六种不同颜色，整体显得活泼时尚。极客之选拿到的是金色版本，机身采用金属材质，表带为硅胶材质，重量只有24.8克，厚度9.4毫米，给人的第一感觉是非常轻薄。

产品正面最吸引人的莫过于这块屏幕，1.65英寸的AMOLED屏幕分辨率达到348×442，PPI达到341，比Apple Watch Series 4还要更高一些（大约为326PPI），支持100%NTSC色域，因此观感细腻。

由于采用方形表盘设计，相比之前的Amazfit GTR来说，Amazfit GTS信息显示内容更多，官方本次提供了两款自定义模块化表盘，可以将心率、日历、天气、待办事项等模块自由搭配，另外还支持其它个性化表盘，可以提供更加个性化的选择。

在运动方面，和早前的Amazfit GTR相同，Amazfit GTS支持户外跑、游泳、椭圆机、滑雪、登山等12种运动项目，涵盖了主流运动模式，同时支持50米防水和GPS+GLONASS双星定位系统，无论室内还是室外，基本上能够照顾到各种运动爱好者。

不仅如此，Amazfit GTS还搭载了华米BioTracker PPG生物追踪光学传感器，能够进行24小时心率检测，后续还将支持心律不齐甄别技术，这对于日常使用尤其是睡眠检测还是很有用的。

在日常使用方面，华米Amazfit GTS一如既往支持NFC公交卡，目前已经覆盖全国255个城市的地铁和公交NFC系统，还支持模拟门禁卡功能，并且支持绑定支付宝，提供快捷支付功能。

在大家都很关心的续航上，Amazfit GTS保持了一贯的高水准，在日常使用模式下，心率常开，每天抬腕30次，每周运动三次的情况下可以使用14天，这个续航应该能满足大部分人的需求。

作为一款风格时尚活泼，续航和屏幕都有特长的产品，Amazfit GTS无论对男性还是女性用户都有不小吸引力，899元的价格也比较有竞争力，感兴趣的不妨去官方进一步了解。