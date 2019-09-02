微博发布图片社交产品绿洲，它有何特别？

9 月 2 日中午，作为微博首席推广员的「来去之间」分享了一张照片，来源显示是「绿洲 APP」。这是微博新推出的一款图片社交软件，定位类似 Instagram，用户可以在上面给照片加滤镜，并分享到社交平台。



极客之选（微信：Geekchoice）在三个星期前就参与了这款产品的内测，今天就来向大家介绍一下它的具体信息。

专注图片社交，类似 Instagram

国外受欢迎的几个社交产品，在国内基本都可以找到同类，但 Instagram 是个例外。之前一闪的风格比较接近，它作为一个工具很全面，可以编辑动图、照片、视频，但作为一个社交产品来说，它还是太小众。

这次微博推出绿洲，官方给的定位是「生活时尚」社交产品，从产品形态上来看，它类似 Instagram 的图片社交。你可以用微博账号来直接登录，在主页中浏览照片流，照片左右两端没有空隙，视觉上沉浸感更强。

绿洲还支持动图和视频（60 秒以内），左右滑动可以浏览多张图片。点进某个用户的个人页面，照片以小方格的形式呈现，可以看到每条动态的标题、点赞数。



每条动态下有三个按钮，点赞、转发、分享，在输入框中可以直接进行评论。比较有特色的是，输入框在你停留的时候才会出现，浏览时不会影响观看、不会带来误触。你可以点击 emoji 表情来表达态度，点击「WOW！」，会自动生成一段赞美的语句，帮你快速回复，再次点击会进行切换。

支持图片处理，但体验还不够好

说完社交分享，再来说说它的工具属性。你可以在发送动态前，对照片进行处理，图片比例默认是 1:1，可以手动选择原图比例。绿洲中提供了十几款滤镜，有黑白、风景、美味等，数量不少，但没有分类。

调整选项中可以对一些参数进行微调，包括亮度、对比度、饱和度等。功能算是够用，但使用体验离成熟的图片处理 App 还有差距，缺少上一步、撤销、恢复按钮，没有对比原图的功能。希望可以在后续版本中尽快跟进。

你可以为自己的照片添加标签，包括人物（用户）、地点、产品（品牌）。这个功能可能是在为商业化做准备，类似小红书，可以带货。最后填好标题和想法（可以不填），就可以发送这条动态了。

未来会推出会员体系，还可以「带货」

目前绿洲的功能就是这些，处于一个产品的初级阶段。它现在最需要加强的是图片处理功能，Instagram 早期就是以滤镜起家的，想吸引用户主动发照片，工具属性是基础。至于后面的社交玩法，微博已经很熟悉了，微博故事就是借鉴自 Instagram Stories（鼻祖是 Snapchat）。

在个人主页右上角的「水滴」中，可以发现绿洲未来的一些发展方向。这是 App 内部的一个积分系统，可以通过邀请注册、发送动态来累积。水滴可以用来兑换多肉，应该是一种虚拟植物；水滴商城中可能会提供一些商品；绿洲还会推出会员体系；你可以给喜欢的博主打赏，并帮他投票冲上榜单。这套玩法和微博的一些功能类似，未来会是绿洲进行「扩张」的一个基础。

Instagram 在国外很受摄影师、艺术家、明星的欢迎，但是在国内，我们缺少一个专注于图片分享的产品。由微博来做这件事，可能是最好的选择。微博是目前国内对内容类型最「宽容」的平台之一，有大量明星、摄影师的资源，通过一定的导流来「扩张」绿洲，并不困难。



目前绿洲已经正式公测，需要邀请码才能体验，每个邀请码可以邀请 20 个用户。

下载地址：https://oasis.chengdu.weibo.cn/v1/h5/download