苹果联手Burberry：开发“R Message”聊天工具

IT之家9月2日消息 苹果与奢侈品牌Burberry合作，开发名为“R Message”的新聊天工具，帮助后者打造更个性化的购物体验。“R Message”服务将与Burberry的iOS应用集成，并允许商店员工直接向选择的客户发送消息。该服务将仅通过邀请提供，并在推出到每个Burberry商店之前进行试用。

根据Vogue Business的报道，Burberry商店员工目前使用一个名为R World的内部应用程序进行库存管理并接收公司新闻。该系统类似于苹果零售店的商店团队成员Hello应用。R Message将Burberry的内部系统与其面向客户的应用程序连接起来“进行店内预约，接收个性化商品推荐，并购买产品”。

Burberry已经通过iMessage在其应用程序中提供与客户的直接沟通，但R Message更加“独家”。通过将功能限制为选择客户端，Burberry员工可以提供个性化支持而不是通用系统。该功能的定位是保持和加强与品牌的高价值和移动优先客户的关系。

虽然R Message似乎是专为Burberry打造的定制平台，但对于希望个性化购物体验的其他零售商来说，这可能是一个有价值的工具。苹果尚未宣布任何扩大对R Message等平台支持的计划。

Burberry和苹果在合作方面有着悠久的历史，Burberry是第一家拥有自己品牌打造的Apple Music频道的商家。2013年，Burberry伦敦时装秀完全采用iPhone 5s拍摄。