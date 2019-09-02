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小米市值自高点缩水一个京东，雷军身家缩水100亿美元

2019-9-2 23:01:46来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

9月2日消息，小米股价跌跌不休，今日再度走低，尾盘更是创出历史新低，最低见8.28港元，年内至今大跌近36%，市值缩水1096.8亿，市值一度不足2000亿，最新市值为2001亿港元，折合255亿美元，最高时市值一度高达5000亿港元。目前，雷军身家96亿美元，个人身家自高点的196亿美元缩水100亿美元。

如果按照雷军持股计算，目前，雷军共计持有A类股42.73亿股，B类股23.86亿股，共计持有66.59亿股，最新持股占比为27.79%。林斌减持后最新持股为11.47%。以小米最高价计算，小米最高市值为5012亿（7月18日行使超额配股权后股本为225.78亿股，最高价为22.2港元），当时雷军身家为1544亿港元（超额配股权后持股30.81%），按当时汇率计算，身家将高达224亿美元。（下图为7月18日数据）

时隔近14个月，小米股价距离高点暴跌62.4%，市值缩水3324亿港元，折合424亿美元，相当于一个京东的体量（京东目前市值445亿美元）。按现时小米市值2001亿港元，雷军持股27.79%计算，雷军身家为556亿港元（折合71亿美元），身家缩水988亿港元（折合126亿美元）。不过，根据福布斯数据，雷军目前身家96亿美元，距离小米股价高点身家已经缩水100亿美元。个人排名也从内地第6大富豪变成现在的第14大富豪。

小米在8月20日公布业绩，小米集团上半年经调整净利润57.16亿元，同比增长49.8%。第二季度调整后净利润36.4亿元，同比增长71.7%。第二季度收入520亿元，市场预期535.21亿元，去年同期452.36亿元。

8月26日消息，港交所披露易显示，小米集团（01810.HK）公司总裁林斌连续三日卖出小米股份，8月21日以9.0731港元卖出2670万股公司股票；8月22日卖出555.96万股，8月23日卖出904.76万股，三日共计卖出4130.72万股。

8月30日，根据证监会发行监管部最新公布的发行股票申请情况，小米集团出现在终止审查企业名单中，这意味着小米正式撤回了国内CDR发行的申请。小米内部人士表示，目前公司集中精力于集团业务发展，同时拥有充足资本，所以决定终止本次主板存托凭证公开发行事项。

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关键词：小米雷军

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