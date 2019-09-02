从中国VR第一人到锒铛入狱，暴风冯鑫的一声叹息

9月2日，静安区检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪对犯罪嫌疑人暴风集团股份有限公司法定代表人冯鑫批准逮捕。该案正在进一步办理中。此前，7月28日晚间，上市公司暴风集团发布公告，暴风集团实际控制人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。

据悉，实控人冯鑫1993年毕业于合肥工业大学管理学院。为暴风集团创始人、董事长兼CEO。曾工作于金山软件、雅虎中国等公司。

2015年，冯鑫成立北京暴风魔镜科技有限公司，任CEO；2015年3月，暴风科技在创业板上市。

回顾这几年暴风集团和VR的故事，令人唏嘘不已。

入局VR，在质疑中迎来股市神话

早在2014年，暴风集团就进入VR行业，并以暴风魔镜和暴风未来作为VR业务的主要载体。就在那一年，其先后推出暴风魔镜一代、二代两款VR手机壳子。

第二年，暴风魔镜一鼓作气推出了三代、四代VR手机壳子和2K屏VR一体机“暴风魔王”。2015年随着VR热潮的来临，已经占领先机的暴风魔镜迅速成为人们关注的焦点，于此同时暴风集团的股价一路飙升，市值曾达到300亿元。

就在暴风集团形势一片大好的时候，部分关注VR行业发展的科技媒体开始质疑暴风VR，他们认为在VR技术不成熟、VR体验跟不上、暴风魔镜销量并不高的情况下，暴风VR可能就是暴风集团的炒股工具。

另外，当时的暴风VR战略令人疑惑不解。在产品方面，暴风魔镜以牺牲沉浸感为代价向用户售卖低价手机VR壳子；在内容方面，其强调VR大屏幕看片，忽略VR的特性。甚至有VR从业者认为：暴风一边向投资人画饼，一边向用户售卖着“塑料版”Cardboard。而种种这些都为其“跌落神坛”埋下了隐患。

VR泡沫下的业务变更

2016年，暴风的VR业务仍旧在如火如荼地进行当中，不止是手机VR壳子，暴风还推出了全球首款VR电视，可以实现720度全景观影与VR体验。

到年底，在暴风魔镜发布会上，更是推出了新款3K VR一体机MATRIX。尽管当时VR已经热潮退却，但是冯鑫在发布会现场表示，在VR领域，暴风集团将持续勇于探索、逆风前行。

除此之外，与暴风魔镜一起逆风前行的还有新款手机VR壳子和裁员风波。于此同时，公布的数据显示，到2016年12月之前，暴风魔镜累计销量突破200万台，月度活跃用户增长近10倍，已达到200万。通过VR营销，暴风集团实现了2000万的销售收入。

2017年暴风集团的VR业务在继续进行着。年初，暴风集团CEO冯鑫在极客公园创新大会上表示：VR虽有泡沫，但是坚持VR是百分百的正确。另一方面，暴风魔镜开始推出跨行业VR解决方案，向婚庆、旅游、房产、汽车等领域发力。暴风魔镜CEO黄晓杰则向媒体透露，在2017年第四季度，暴风魔镜可以迎来单用户赢利点，并争取去在2018年第四季度，实现全面盈利。

值得一提地是，2017年12月暴风集团推出区块链项目“暴风播酷云”被认为像当年入局VR行业一样，跟风区块链。尽管“暴风播酷云”一度火爆，但资料显示因为暴风集团未持有暴风新影（播酷云公司）股份，所以其无法从中获益。

成也VR败也VR

到了2018年，因为“VR产业的不成熟”，暴风宣布“All for TV”，集中发力互联网电视业务。在被问及如何安排VR业务时，冯鑫表示：“公司VR业务目前的重点活下来，属于孵化的项目，静待行业爆发。”相较于能为暴风带来收入增长的互联网电视业务，一直难有突破的VR业务只能被保留，无法再获得更多的资源投入。

即便如此，暴风魔镜相关业务的股权转让纠纷，却导致了暴风集团的股票跌停。从先发优势被资本看好创造股市神话，再到如今的锒铛入狱，可以说，成也VR败也VR。