推特创始人被盗号，黑客报复性发表仇恨言论

8月31日，推特官方账号发推表示「我们察觉到@jack被攻击了，正在调查事件。」

@jack是推特创始人兼现任CEO杰克·多西（Jack Dorsey）的账号，截至目前有超过420万关注者，当地时间8月30日下午4点前，在15分钟内，@jack连续发送了几十条推文，内容包括反犹主义、否认纳粹大屠杀、种族歧视、对推特总部的炸弹威胁等。4点10分左右，推特删除了这些推文，这些推文在多西的推特上存在了大约10分钟。

黑客使用@jack发送的推文|推特截屏

在黑客掌握的@jack几十分钟内，@jack发送了推文「#Chuckling Squad get it trending boys」，其中「Chuckling Squad」是一个黑客小组，不止是多西，近期Chuckling Squad对多达十位知名推特账号发起过攻击，包括知名YouTube知名博主和喜剧演员等。这次对多西的攻击疑似也是Chuckling Squad所为。

短信发的推文

在事件发生后一个半小时左右，推特官方发推文称「@jack该账户现已安全，没有任何迹象表明推特系统遭到入侵。」

之后推特官方再转发此条推文补充道「由于移动服务提供商的安全疏漏，导致与该账户相关联的手机号码被攻击。这使得未被授权的人可以通过手机短信来发送推文。这个问题现已解决。」

推特官方表态|推特截屏

推特提到的「通过手机发送推文」这一服务，源于Cloudhopper，一家之前推特为提供短信关联推特这一服务而收购的公司，在2010年起转变为推特的一项服务。只要手机号和推特账户绑定，发送短信到404-04，该短信文本将被视作推文发送到用户推特页面上，而推文的来源将显示「Cloudhopper」，@jack被黑期间发送的几条推文来源即是Cloudhopper。

据推特内部人士向BBC证实，黑客使用了「simswapping/simhacking」技术控制了@jack账号，原理是把@jack绑定的手机号转移到另一个SIM卡上，推特保留了依靠短信发送推文的功能，部分原因是一些发展中国家的流量成本较高。而短信发送推文，正是Chuckling Squad小组控制他人账户的惯用手法。

在上一次Chuckling Squad用同样方法黑入他人账户后，AT&T发言人曾表示「我们正在与执法部门合作，客户服务已经恢复，在讨论了保护帐户的方法。」但至今AT&T仍未就此次事件置评。

据The Verge报道，Chuckling Squad似乎有可以骗过AT&T的手段，AT&T是多西手机卡的运营商，推特官方公告中有安全疏漏的「移动服务提供商」，指的正是AT&T。

对于是否会改变安全措施，推特不予置评。

积怨已久的报复

早在2016年，沙特阿拉伯的黑客集团OurMine就曾黑入过多西的账号并发布推文「测试一下你的安全性（testing your security）」并附带OurMine网站的链接，同时账号被攻击的还有Google CEO桑达·皮查伊和Facebook CEO马克·扎克伯格。

三年前的黑客事件，更像是黑客们在炫耀技术，但这次多西账号被冒用，背后或多或少映照着些理念纷争。

2016年美国大选后，推特作为颇有影响力的社交媒体，不仅卷入「干政」泥潭，平台还屡次爆出网络霸凌和假新闻大规模流传的丑闻。尽管饱受争议，但推特却时常扮演着捍卫言论自由底线的平台角色。这也使得它成为 8chan这类小撮极端主义分子聚集论坛之外，极少数能够容忍极端言论的社交平台。但在2016年后，多让推特起死回生的CEO多西，开始整治推特平台上的账号滥用和极端言论等问题。

据美联社数据显示，推特在2017年最后一个季度，三个月内清理了5800万个账户，到2018年，仅5月和6月关闭的账号数量超过7000万。

在 2018年的全平台集体封杀阴谋论者Alex Jones的时候，在苹果、Facebook、YouTube、Spotify都接连封杀Alex Jones后，多西曾短暂的表示「我们认为他（Alex Jones）并未违反推特的使用条例。」Alex Jones还就此称赞了多西对言论自由的坚持。

多西解释推特为何没有封杀Alex Jones |推特截屏

然而一个月后，推特和旗下的社交视频平台Periscope一起永久性的禁掉了Alex Jones以及其网站Infowars的账号。

在2018年9月的国会听证会上，被传召的杰克·多西曾表态「自由言论被当作武器，混淆视听，我们承认推特准备尚不充分，也没有『全副武装』，账号滥用、骚扰言论、网络霸凌、虚假信息、分裂言论，这不是一个健康的公共空间。我们承诺，将对积极净化平台的进展公开负责。」

在推特被有意识的「矫正」过程中，多西清楚地意识到平台上的问题，他动的不只是少数极端主义分子的蛋糕，而是在试图把他们挤出大众的视野。于是极端分子黑进了他的账号，发表极端言论，也成功引起了所有人的注意。这一次他们成功了，但最终的结果并不会因为这段插曲而有所改变。