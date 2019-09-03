日本JDI或需两年才能向苹果公司供应OLED显示屏

帮助拯救日本液晶显示器生产商Japan Display（以下简称“JDI”）的Suwa Investment（以下简称“Suwa”）财团的CEO温斯顿·李（Winston Lee）表示，Japan Display可能会开始在日本国内的一座工厂生产智能手机用OLED（有机发光二极管）面板，这个工厂可能会为未来的iPhone机型提供显示屏。

上个月，这家陷入困境的日本公司同意接受Suwa的800亿日元（约合7.52亿美元）现金投资，后者是由中国嘉实科技投资管理公司和中国香港绿洲管理公司组成的财团。根据投资协议，Suwa将成为JDI的主要股东，温斯顿·李则被提名为董事，但须经股东批准。

据《日本时报》报道，作为公司复兴计划的一部分内容，温斯顿·李预计将在JDI旗下开设在石川县（Ishikawa Prefecture）的白山（Hakusan）工厂生产OLED面板。通过将LCD设施转换为OLED设施的方式，该工厂能让JDI开始相对快速地向市场供应OLED面板。

“如果在中国建造一座完整的OLED生产工厂，则需要三到四年时间才能让产品下线。”温斯顿·李说道。“而如果在白山建厂，则可能只需要两年到两年半，而且成本只有一半或更少。市场正在迅速变化，中国的OLED制造商最终将会迎头赶上。”

温斯顿·李还补充称：“我们没有三四年时间等待JDI的OLED面板上市，主要客户等不了那么久。”他所指的“主要客户”很可能是苹果公司，因为2018财年JDI的营收约有60%都来自该公司。

在2015年，苹果帮助JDI建造了一座造价15亿美元的LCD面板工厂，JDI则通过逐步向苹果公司还款的方式来分担成本。但是，苹果公司正在为iPhone改用OLED面板，这意味着该公司对LCD面板的需求将会减少，从而导致JDI面临危险。