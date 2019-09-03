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拒绝社交压力！Facebook拟测试不显示点赞数功能

2019-9-3 7:35:01来源：网易科技作者：小小责编：微尘/实习评论：

据外媒报道，社交媒体巨头Facebook正在考虑进行一项测试，停止显示帖子获得的“点赞”数量，以努力减少用户在其社交媒体上面临的压力。

应用程序研究员Jane Manun Wong在Facebook的安卓应用中发现了一段代码，显示只有发布帖子的人才能看到自己获得的确切“点赞”数。而其他用户只会看到部分表情符号回应，并注意到它受到了“朋友和其他人”的喜爱。

Facebook已经证实，该公司正在考虑进行可以隐藏“点赞”计数的测试，但该测试尚未开始运行。

今年早些时候，Instagram开始以同样的方式测试隐藏“点赞”数量功能，有迹象表明，自从它扩展到更多国家以来，到目前为止已经取得了巨大成功。参加测试的人似乎很喜欢它。

10年来，“点赞”始终是Facebook的一个关键功能，但越来越多的用户抱怨说，点赞会让他们感觉很糟糕，因为人们开始担心自己的帖子是否得到了足够的点赞。人们可能不会发布他们担心得不到“点赞”的东西，或者可能会删除那些表现不佳的内容。

取消像“点赞”计数这样面向公众的功能可以缓解用户的部分压力。如果这导致更多的帖子出现在Facebook上，更多的时间花在Facebook上，那么很可能类似的测试会越来越多。

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关键词：Facebook

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