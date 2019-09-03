横跨北京四个区，实测“网络降速”是否属实

近日，一则关于国内4G网络降速的消息引起广泛关注。为此，飞象网记者在一些北京人流量比较密集的区域，对三大运营商的4G网络速度进行了多次测试，以下为测试结果。

首先，我们来到了位于北京市朝阳区西大望路的合生汇购物中心，室内测试数据显示，三大运营商的4G网络下载和上传速度都比较平稳。

之后，我们来到了北京市朝阳区国贸大厦的室外区域，这里的人流比较密集，不仅固定办公人数较多，并且作为交通枢纽，人流量也比较大。在这里的测试数据中，下载峰值表现不是很理想，但数据流还算比较稳定。

下面是我们在北京市东城区建国门至东单地铁列车运行中的测试结果。从图中我们可以看到，三大运营商的4G网络上行、下载数据均比较理想。值得一提的是，在列车行驶过程中，网络时延并不高，也没有出现丢包的情况。

随后我们来到了北京市西城区西单地区，这里和国贸相比，固定办公人数要少一些，但人流量要明显多很多，以下为测试数据。

最后，我们来到了北京市海淀区五棵松华熙live购物广场，这里靠近五棵松体育馆，测试时间为17点左右，恰逢当天有世界杯篮球比赛在这里举行，所以人流量相比之前更大。上行、下载的测试数据较为理想，但波动相比之前的测试地点来说比较明显了。

通过测试，我们可以看出在相同地点，相同时间段，国内三大运营的4G网络情况基本一致。在测试中，我们并未发现“连接不上”或明显的“网络下载速度缓慢”的情况。总得来说，本次测试的几个场景的4G网络使用情况基本上属于正常范围之内。

当然，我们的测试结果具有一定的片面性，那么，我国现在的移动网络发展情况是怎样的呢？据宽带发展联盟今年8月发布的《中国宽带速率状况报告》显示，截至今年二季度末，在4G网络下载速率方面，中国联通为24.86Mbit/s，中国移动为23.46Mbit/s，中国电信为23.23Mbit/s。目前，我国移动宽带用户使用4G网络访问互联网时的平均下载速率达到23.58Mbit/s（即23.58Mbps），同比提高了16.6%。

这里提到的平均下载速率的提高，能够明显反映出我国移动网络的质量在进步。

对于“网络降速”，8月22日，工业和信息化部新闻发言人、信息通信发展司司长闻库接受媒体采访时指出，工业和信息化部之前从未，将来也不会要求相关运营商降低或限制4G网络速率。

之后，中国电信、中国移动、中国联通相继对“4G降速”传言作出回应：从未收到工信部有关降低或限制4G网络速率的要求，也未对4G网络进行降速。

那么，为什么会有用户觉得，自己的网络被“降速”了呢？

这可能和最近移动电话用户量增加有关。

据工信部发布的2019年前7个月通信业经济运行情况显示，截至7月底，三家运营商的移动电话用户总数达15.9亿户，同比增长4.4%，值得注意的是，当月新增用户由上月净减转为净增，较6月末增加528万户。目前，4G用户规模为12.4亿户，占移动电话用户的78.2%，比上年末提高3.8%。

从技术角度而言，4G网络本身属于共享网络，就是接入同一基站的所有用户共享该基站的网络资源，所以，由于接入用户数的波动，网络速率会产生相应的波动。

运营商的回应中提到，在高峰时段，在部分人流较大、上网人群集中的地区，可能存在因同时上网客户数过多导致4G网络暂时性体验速率下降的情况。

但大家不用担心，以目前网络质量提升的速度来看，部分网络体验不好的情况会很快得到解决。

影响网络速度的原因有很多，刚才提到的用户数提升只是其中一方面，另外一部分原因或许在于目前用户平均流量使用量的增加。

数据显示，2018年全年户均移动互联网接入流量（DOU）为4.42GB，而今年7月DOU已达8.33GB，增长近1倍，这给运营商的移动网络带来了较大的压力。

对此，闻库司长表示，工业和信息化部将从三方面入手，推动移动网络扩容升级，让用户切实感受到网速更快更稳定。一是持续推进网络提速降费工作。二是指导运营商积极开展网络扩容升级。三是统筹推动4G和5G协同发展。

注：本次测试手机终端为三星Galaxy 10+，测试软件为SPEEDTEST。