小米：董事会授权以不时按最高总价120亿港元购回股份

9月3日早间消息，小米集团在港交所发布公告称，2019年9月2日，董事会正式决议行使股份购回授权以不时按最高总价120亿港元于公开市场购回股份。

董事会可能会根据市况进一步行使股份购回授权。

董事会认为，于现况下进行股份购回可展示本公司对自身业务展望及前景充满信心，且最终会为本公司带来裨益及为股东创造价值。

董事会认为，本公司现有财务资源足以支持股份购回同时维持稳健的财务状况。在互联网商业模式及“智能手机+AIoT双引擎”策略的推动下，本公司以股份购回表达对现时及长期业务前景充满信心。

9月2日，小米股价跌再度走低，尾盘更是创出历史新低，最低见8.28港元，年内至今大跌近36%，市值缩水逾1000亿，目前市值已不足2000亿港元，最新市值为1989亿港元。

8月30日，根据证监会发行监管部最新公布的发行股票申请情况，小米集团出现在终止审查企业名单中，这意味着小米正式撤回了国内CDR发行的申请。小米内部人士对记者表示，目前公司集中精力于集团业务发展，同时拥有充足资本，所以决定终止本次主板存托凭证公开发行事项。

8月26日消息，港交所披露易显示，小米集团（01810.HK）公司总裁林斌连续三日卖出小米股份，8月21日以9.0731港元卖出2670万股公司股票；8月22日卖出555.96万股，8月23日卖出904.76万股，三日共计卖出4130.72万股。

而小米在8月20日公布业绩，小米集团上半年经调整净利润57.16亿元，同比增长49.8%。第二季度调整后净利润36.4亿元，同比增长71.7%。第二季度收入520亿元，市场预期535.21亿元，去年同期452.36亿元。