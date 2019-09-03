外媒：iPhone销量下滑为手机厂商探索新技术保留了OLED产能

IT之家9月3日消息 据phonearena消息，韩国媒体报道称，苹果公司的iPhone销量下滑，为19款新的可折叠手机留下了大量的OLED产能，其中至少有19款是为2020年准备的，就连谷歌也在探索这一可能性。这些准备推出或已经推出可折叠设备的厂家有三星、华为、小米、vivo、联想、Loyol、TCL等。

报道中指出，三星期待搭载OLED面板的iPhone会有更好的销量，为此双方在合同中规定了一个销量额。但实际上苹果没有达到合同中规定的销量，因此三星向苹果索赔，这也导致三星OLED屏幕的产能过剩。根据DSCC的分析，去年柔性OLED的供应比需求多47%，这一数字将在2019年达到52%。

OLED产能过剩将导致其价格的下降，这也为手机制造商探索更多新的设计提供了可能性且不用担心高昂的成本投入，比如可折叠设备、穿孔显示器及屏下指纹识别器等。此外，因此，三星(Samsung)、LG、京东方(BOE)、Visionox（维信诺）和中国之星(China Star)等公司生产的中小型柔性OLED面板供过于求的状况，将在未来几年逐渐缓解，最快在2021年就可以达到供需平衡的状态。

另外，分析师还表示，小米的三折式设备的屏幕将由Visionox（维信诺）提供。