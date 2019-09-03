PYPL 9月编程语言排行榜发布：Python、Java、JavaScript前三

PYPL（PopularitY of Programming Language，编程语言流行指数）9月份的榜单已经发布了。

PYPL是非常流行的参考指标，其榜单数据的排名均是根据榜单对象在Google上相关的搜索频率进行统计排名，原始数据来自Google Trends，也就是说某项语言或者某款IDE在Google上搜索频率越高，表示它越受欢迎。开发者可以将PYPL作为一个参考，决定学习何种语言或IDE，或者在新的软件项目中使用何种语言或数据库。

9月份的榜单如下：

前五名分别是Python、Java、JavaScript、C#与PHP。相比去年9月份的数据，除了Python大幅上涨了4.5%，Java下降2.1%，PHP下降1.0%，榜单中其它语言份额都没有多少变化。目前Python以28.73%的份额领先于第二名占有20.0%份额的Java，而第三名JavaScript仅占有8.35%。

全球范围内，Python目前还是最流行的语言，它在过去5年中份额增长最多，达到了18.2%，而Java 在过去5年中失去了最多的份额（-6.9%）。

我们还可以观测到，除了Python，其它近期较为热门的语言在榜单中也大多表现为份额上涨，比如Rust、Go、TypeScript与Kotlin，虽然相比去年同期只有较小的变化。其中Kotlin份额自 6月从0.94%一跃达到了1.4%后，便一直保持稳定，目前榜单中它抢眼地带有三个绿色箭头。

近期关于R与Perl囧境的分析比较火，因此榜单中它们的位置也让人在意，目前Perl份额为0.58%，排在第19位，R份额为3.92%，排位第7，相比去年同期，二者份额都只有小幅下降。