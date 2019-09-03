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俄媒：小米MIX 4有望9月24日发布

2019-9-3 8:29:35来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月3日消息 有消息称小米公司准备在Redmi Note 8 Pro发布之后推出另外一款小米旗舰手机，也就是小米MIX 4。出小米官方原定于9月发布MIX 4，而近日有外媒则提前曝光了这款手机的具体发布日期。

据俄媒援引自消息人士信息报道，全新小米MIX 4预计将于9月24日发布。而小米的产品总监王腾早前也曾暗示过MIX 4或将于9月底与大家见面。

有消息称起初小米官方打算在9月中旬发布小米MIX 4，但后期由于多方面原因而将正式发布日期移至9月底。有分析认为小米此举或是避免发布会“撞车”，早前华为官方宣布将于9月19日在德国慕尼黑正式对外发布今年的旗舰机型Mate 30和Mate 30 Pro手机。

除此之外，小米官方推迟MIX 4的发布时间还可能是由于先前被曝出存在疑似侵权问题的“Mi MIX”设备名称问题。由于许可证到期，有分析认为小米后续可能不再以MIX为名字进行销售。

根据先前曝光的信息显示，预计小米MIX 4智能手机将首度搭载10800万像素的摄像头，这或将是第一款搭载三星全新光学传感器的小米手机产品。而据最新信息显示，小米还有另外四款采用10800万像素摄像头的智能手机正准备发布。在近期的XDA论坛上，他们的代号已经被公布：分别是Tucana，Draco，Umi和Cmi。

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小米MIX 4的后置摄像头方案或将采用以下配置：108MP + 16MP超广角镜头+ 12MP潜望式镜头。同时预计小米MIX 4还将有4G版和5G版两个版本，其最大RAM将达到12 GB，出厂预装MIUI 11并支持反向充电，处理器方面或将搭载高通骁龙855+，不过也有消息称小米MIX 4还有一种搭载骁龙855处理器的版本。

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关键词：小米MIX 4

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