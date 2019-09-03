用Rust开发Linux驱动？内核维护者表示愿意接受

我们曾报道过微软有意选择Rust 作为C和C++的安全替代方案，Rust是由Mozilla主导的系统编程语言，专注于安全、速度和并发，它最初是Mozilla的一个研究项目，用于更安全、更快速地重写Firefox浏览器。微软表示之所以考虑Rust，除了它能够以内存安全的方式编写系统级程序外，性能、精细的控制以及健康发展的社区都是他们青睐Rust的原因。

如上图所示，微软每年约有70%的漏洞仍然是内存安全问题，如果这些程序用Rust编写，那么这 70%的安全问题很可能就不存在。

微软展示了拥抱Rust的意向，那么另一边的Linux对于Rust又是怎样的想法呢？

开发者就此询问了Linux内核稳定版维护者 Greg Kroah-Hartman，Greg 表示愿意接受用Rust开发Linux内核的驱动程序，但前提是：1）以可选的方式存在，而不是默认启用，这样其他开发者就不需要使用Rust去构建内核；2）Rust驱动需要体现出比C驱动具有优势，比如针对内核API的安全封装器。

不过底下有开发者指出了目前使用Rust实现驱动程序（https://github.com/fishinabarrel/linux-kernel-module-rust）的不便之处：

Linux内核不保证API/ABI的稳定性，因此很难设计通用的Rust接口。至少几乎不可能使它适用于所有版本的Linux。

许多C语言特性没有相应的Rust支持。例如，构造具有位域（bitfield）的结构体似乎是无法实现的。

当然大多数开发者都同意Rust是一门很有前途的用于内核编程的语言，不过这需要大家的努力才能实现。