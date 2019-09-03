树懒为什么这么慢？选择“慢生活”不需要那么多能量

新浪科技讯北京时间9月3日消息，据国外媒体报道，树懒生活在横跨中美洲和南美洲的森林里，一般在树木高处活动，只偶尔会到地面上大便，似乎做什么事情都很“懒”，甚至连眨眼都是慢悠悠的，为什么它们的生活节奏会如此之慢呢？其中根源要归结于一些特殊的演化事件。

我们今天看到的树懒主要分为三趾树懒和二趾树懒两类，它们的体型比史前世界的树懒要小得多。在11000年前的最后一个冰河时代，地球上生活着重达数吨的地懒，它们是现生树懒的近亲，通常在地面上行走，用后腿站立取食树叶。

后来真正的改变是，树懒爬到了树上，其饮食几乎完全以树叶为基础，树叶类食物的营养很低，热量摄入量也很低。正因为如此，它们必须通过非常慢的新陈代谢速度来应对较低的热量摄入。

发生这种改变的部分原因在于树懒所生活的地理环境。

现在世界上总共有6种树懒，它们都生活在热带森林里，这是一个炎热潮湿的环境，意味着温血系统的一些正常优势并不是真正必需的——环境已经很温暖了，动物不需要花费大量的能量来保持肌肉和心血管系统的温度。于是，树懒选择了“慢生活”。

作为哺乳动物本身有一定的好处，它们能够在体内调节体温，能够生活在更冷的气候中，能比爬行动物或其他变温动物适应更低的温度，但是恒温系统也有一些缺点。为了给这个需求旺盛的系统提供能量，哺乳动物需要吃很多东西，而且经常需要使运动用到的肌肉保持温暖，这就是在寒冷的天气里，哺乳动物仍然可以到处飞跑，而蜥蜴仍然行动迟缓的原因。

▲树懒以树叶为食，这些食物缺乏营养，热量很低

有了这种体温恒定的适应能力，哺乳动物便能够在地球上的大部分环境中生存，包括两极冰冷的广阔区域，但在其他地方，一些哺乳动物已经放弃了演化赋予它们的温血特性，在这一过程中，它们采用了一种慢节奏、节能的生活方式，更类似于变温动物。

大多数哺乳动物都必须进行体温调节，而这需要大量的能量，然而，由于树懒没有这种能力，意味着它们需要的能量要少得多。另一方面，这也意味着树懒只能生活在热带地区，而不能生活在气温非常低的高山地区。相对而言，二趾树懒更灵活一些，而且会爬到哥斯达黎加海拔较高的山上。

树懒的生命周期绝大部分在树上，因此它们很少受到美洲虎等食肉动物的威胁，这也是它们不需要闪电般快速反应的另一个原因。

树懒经常在早上爬到树冠顶部，从太阳那里获得一些能量，当天气非常热的时候，它们再回到树荫下，这种行为在变温动物，比如蜥蜴和其他爬行动物身上更为常见。

只有当你在野外看到树懒时，你才会真正意识到它们的行动有多慢，你知道它们移动得很慢，但是在亲眼观察时，你会看到它们身体的每一个部位都很慢。它们的转头很慢，甚至眨眼也很慢，在野外你必须花很多时间去观察。

仔细观察树懒，你会发现它们的皮毛通常有暗绿的色调。人们可能很容易认为，这些动物因为行动缓慢，以至于它们成为了周围树上苔藓和藻类的“移动家园”，但这忽略了一些更有趣的东西。

它们的毛发经过修饰，具有一些开口，藻类和真菌可以在里面生长，这并不是因为它们行动迟缓，这里存在某种共生关系。

▲树獭幼崽必须不断吸吮乳汁，因为母树懒的产奶量很少

这些藻类有什么好处？许多科学家正试图弄清楚这一点。绿藻和真菌可以帮助树懒融入森林冠层的背景，这也可能是树獭获取额外蛋白质的一种方式。树獭有时会舔掉长在它们皮毛上的藻类，真菌的生长也有助于减少寄生虫的数量，它们的皮毛几乎完全防水，能够阻挡许多寄生虫，树懒身上的寄生虫比其他体型相似的哺乳动物要少。

树獭还摆脱了哺乳动物的一些其他特征，比如哺乳期母亲为后代所产的乳汁量，树懒妈妈不会储存大量的奶，所以乳汁会一滴一滴地流出来，幼崽紧贴着乳头，吸吮滴出来的乳汁。

然而，树懒这种慢悠悠的生活态度不应该被误认为是懒惰。它们其实并不懒惰，生活在森林里的吼猴每天要睡18个小时，而树懒只睡10个小时左右。

如果树懒不是没有生活在炎热潮湿的环境中，它们可能会变得更活泼，生活节奏更快，但是，经过无数代的演化，它们已经完全适合了所处环境的生活。它们的生活表明，你不必一直跑来跑去寻找食物，整个体系都可以很放松。