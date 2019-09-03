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小米开盘涨3.7%，之前拟120亿港元于公开市场回购股份

2019-9-3 9:39:40来源：新浪科技作者：-责编：懒猫评论：

9月3日上午消息，小米集团（01810.HK）开盘涨3.71%，报8.66港元，按开盘价计算，市值为2076.52亿港元（约合264.79亿美元）。

今日早间，小米集团在港交所发布公告称，2019年9月2日，董事会正式决议行使股份购回授权以不时按最高总价120亿港元于公开市场购回股份。

9月2日，小米股价跌再度走低，尾盘更是创出历史新低，最低见8.28港元，年内至今大跌近36%，市值缩水逾1000亿，彼时市值已不足2000亿港元，为1989亿港元。

8月30日，根据证监会发行监管部最新公布的发行股票申请情况，小米集团出现在终止审查企业名单中，这意味着小米正式撤回了国内CDR发行的申请。小米内部人士对记者表示，目前公司集中精力于集团业务发展，同时拥有充足资本，所以决定终止本次主板存托凭证公开发行事项。

8月26日消息，港交所披露易显示，小米集团公司总裁林斌连续三日卖出小米股份，8月21日以9.0731港元卖出2670万股公司股票；8月22日卖出555.96万股，8月23日卖出904.76万股，三日共计卖出4130.72万股。

而小米在8月20日公布业绩，小米集团上半年经调整净利润57.16亿元，同比增长49.8%。第二季度调整后净利润36.4亿元，同比增长71.7%。第二季度收入520亿元，市场预期535.21亿元，去年同期452.36亿元。

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关键词：小米

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