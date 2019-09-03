便便都是废物？这些固体排泄物却价值不菲

通常来说，便便就是人或动物体内的固体排泄废物，应该没什么价值。然而，有些排泄物却价值连城，甚至堪称无价之宝。大多数时候，是因为这些便便中含有可以用来制造更高价值的产品原料。但在其他情况下，粪便本身可能是某段重要历史的见证。下面，就让我们盘点下那些贵的离谱的便便。

抹香鲸的便便：价值超过等重黄金

龙涎香是世界上最名贵的香料之一，价值甚至在等重黄金之上。几个世纪前，人们认为它是硬化的海绵或某种大型鸟类的粪便。直到19世纪，捕鲸水手才发现龙涎香实际上由抹香鲸产生的。由于抹香鲸无法消化鱿鱼、章鱼的喙骨，因此会在肠道内与分泌物结成固体后再排出。龙涎香可以在鲸鱼体内停留数年，有时候会变得非常大，以至于它们会撑破鲸鱼的肠道，导致其死亡。

意大利艺术家的罐装粪便：或值数百万美元

1961年，意大利艺术家皮耶罗·曼佐尼(Piero Manzoni)决定用他的粪便创作艺术品。他便在90个罐子里，并称之为Merda d‘Artista(艺术家粪便)，然后密封出售。令人无语的是，这些罐装粪便今天仍很畅销。伦敦有家艺术画廊2007年曾以3万美元价格收购了一罐。米兰拍卖会上曾拍出10.8万美元高价，2016年卖出24.2万美元。到2017年，它们的价值约为30万美元，现在可能价值数百万美元。曼佐尼之所以称它们为罐装粪便，是因为他想证明艺术收藏家会购买任何标有艺术标签的昂贵物品，即使它是粪便。

7米长的化石粪便：10370美元

2012年，有人在美国华盛顿州托莱多市挖出102厘米长的棕黄色粪化石，它属于某种不知名动物，大约生活在600万到3300万年之前。2014年，这块粪化石在拍卖会上以10370美元的价格售出。然而，有些评论家认为，这块粪化石是由落入沼泽的火山灰变成粘土而成，因为里面不包含任何看起来被消化的物质，而是含有大量的菱铁矿物质。

大象粪便：每公斤3000美元

生活在泰国金三角的大象粪便被用来制作世界上最昂贵的咖啡之一。这种咖啡被称为“黑色象牙”，用从大象粪便中挑选出来的咖啡豆制成。制造商说，因为咖啡豆已经被大象胃里的酸处理过，因此有种独特的非苦味道。每公斤大象精制咖啡豆售价高达3000美元。大象每消耗33公斤咖啡豆只能产生1公斤可用咖啡豆。

海鸟粪便：曾引发战争

海鸟粪是海鸟和蝙蝠的排泄物，可以用作肥料，19世纪的美国和其他欧洲国家几乎不择手段地要得到它们。美国1856年通过《关岛法案》，允许美国公民以国家名义占领无人认领的、富含海鸟粪的岛屿，并将它们列为美国领土，甚至承诺派军保护。这项法律至今仍未被废除。1864年，西班牙夺取秘鲁富含海鸟粪的钦查群岛后，导致双方开战。海鸟粪也是秘鲁和智利爆发太平洋战争(1879-1883年)的间接原因。

熊猫粪便：每公斤6.9万美元

四川大学教授安琰石发明的熊猫茶2011年获得专利，该工艺允许农民将熊猫粪便用作茶树的肥料，据说可防癌。这种茶每公斤价格6.9万美元，可能是世界上最贵的茶。安琰石表示，熊猫粪肥之所以会起作用，是因为竹子可以预防癌症，而竹子是熊猫的主要食物。然而，熊猫只能处理它们消耗的竹子的30%，剩下的70%在粪便中排出体外。当用作肥料时，熊猫粪便会将其防癌特性转移给茶叶。

麝香猫粪便：每公斤1100美元

麝香猫咖啡也是世界上最贵的咖啡之一，2015年在美国每杯售价高达90美元。这种咖啡由麝香猫在吃完咖啡果后把咖啡豆排出体外，人们从麝香猫粪便中选取咖啡豆后进行加工而成。麝香猫咖啡产于印尼，由于经过麝香猫胃的发酵，产出的咖啡别有滋味。

Jacu Bird粪便：每公斤1500美元

巴西雀屎咖啡是另一种用动物粪便制成的昂贵咖啡。顾名思义，它由生活在巴西的野生Jacu Bird的粪便制成。巴西农民Henrique Sloper de Araujo发现附近国家公园的Jacu Bird在他的农场里吃咖啡豆后，发明了雀屎咖啡。他知道麝香猫咖啡，并认为自己可以用这种鸟发明类似的东西。Araujo说，这种咖啡是世界上最好的咖啡之一，有种独特的坚果味道。

劳埃德银行粪化石：3.9万美元

1972年，建筑工人在英国约克郡建立劳埃德银行的新分行时，发现了长20厘米、宽5厘米的人类粪便化石。历史学家说，这块粪化石是9世纪北欧海盗统治下的约克人留下的。粪便的主人有肠道问题，在之前已经有好几天没有大便。测试结果显示，他的饮食习惯是大量吃肉和面包。这块化石目前尚未出售，只作为展品在当地展示。