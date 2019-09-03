京东903领券指南：金龙鱼满199减100，三星31.5寸显示器新低3399元

9月3日，京东金龙鱼满199减100，电脑配件 满2999-200；三星31.5寸 144Hz显示器新低3399元；另有49-2白条券，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。
视频红包答案：1.指纹开锁 2.浴霸 3.语音控制
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|金龙鱼 满199-100
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|电脑配件 满2999-200
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|生鲜跨店券 299-120/199-80
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|文具 满149-50
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|超市神券199-120/199-100
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|Intel电脑券 3000-300
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|开学季包箱 99-20/199-50
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|移动硬盘券3张
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|个人护理品类日 145-100
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|生鲜券299-100/598-200
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|办公用品5件6折
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|抢全品类券 5到10元
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|饮料券 199-100
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|啤酒 满199-100
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