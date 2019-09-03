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京东903领券指南：金龙鱼满199减100，三星31.5寸显示器新低3399元

2019-9-3 10:52:17来源：IT之家作者：番茄责编：番茄评论：

9月3日，京东金龙鱼满199减100，电脑配件 满2999-200；三星31.5寸 144Hz显示器新低3399元；另有49-2白条券，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。

视频红包答案：1.指纹开锁 2.浴霸 3.语音控制

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魅族手机最高省300点此
生鲜跨店券 299-120/199-80点此
文具 满149-50点此
自营图书最高200-100点此
超市神券199-120/199-100点此
电脑1000-100/3000-300点此
Intel电脑券 3000-300点此
宠物劵399-230点此
开学季包箱 99-20/199-50点此
移动硬盘券3张点此
个人护理品类日 145-100点此
生鲜券299-100/598-200点此
办公用品5件6折点此
抢全品类券 5到10元
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饮料券 199-100点此
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