华为徐文伟：亚太区5G部署走在世界前列

9月3日消息，第五届“华为亚太创新日”在中国成都举行。华为公司董事、战略研究院院长徐文伟表示5G技术的到来恰逢其时，5G的先进性催生了丰富的应用，改变了世界，而5G与AI、IoT以及云的融合正在改变着人与自然，让世界更美好。他表示，在5G部署方面，亚太区走在了世界前列。

徐文伟表示，5G可以在传统的连接的基础上提供广联接、大带宽、低时延。为不同应用提供切片，这一全新功能，使它可以适配各种复杂的行业应用场景。而5G、AI、IoT、云的融合应用正在改变着人与自然，让世界更加美好。

他表示，亚太区域的5G部署走在世界前列，韩国是全球首个5G规模商用国家，从4月初5G放号至今，已发展了超过200万5G用户，现阶段韩国已成为全球5G商用标杆。

中国建成5G大规模试商用网，三大运营商分别在北京、上海、广州、深圳、成都等城市建网，实测最大下行速率高达1Gbps，这意味着下载一部1080P的高清电影只需要几秒钟。

而在全球范围，20个国家35个运营商已发布5G，另外，33个国家已分配5G频谱，5G离我们越来越近。

华为公布在全球范围内已获50多个5G商用合同，发货20多万Massive MIMO AUU。

在此次大会上，中国移动联合华为发布5G立体覆盖网络，由基础覆盖容量层、容量体验层和价值场景室内覆盖组成，更好实现5G无缝覆盖。此外，华为联合运营商和产业合作伙伴，展示了包括5G+VR、5G+8K视频、5G+无人机、5G远程医疗和5G急救车等多种创新行业应用，展现了5G商用时代的行业应用。

除此之外，华为还介绍了科技至善，新技术的融合应用让世界更美好。比如图像识别和光学字符识别等AI工具，StorySign应用将流行的儿童书籍翻译成手语，为聋哑儿童提供了阅读书籍的机会。以及在哥斯达黎加热带雨林中，Rainforests公司部署的太阳能雨林监听设备覆盖了2,500平方公里的雨林区域。借助华为云的海量数据存储和智能分析能力，对纷繁复杂的雨林音频进行实时处理和精准识别，第一时间分辨出电锯和卡车的噪音，阻止盗伐行为。

注：亚太地区（Asia & Pacific），地域术语，是指亚洲地区和太平洋沿岸地区的简称。.狭义上，指西太平洋地区，主要包括东亚的中国（包括港澳台地区）、日本、俄罗斯远东地区和东南亚的东盟国家，有时还延伸到大洋洲的澳大利亚和新西兰等国。