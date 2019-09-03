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B&O新Soundbar首次支持杜比全景声，还有情怀满分的橡木外壳

2019-9-3 11:22:01来源：爱活网作者：Napoleon责编：懒猫评论：

过几天就是欧洲重磅消费电子展IFA2019了，然而Bang & Olufsen没有等到IFA上发布新品，而是选择在威尼斯双年展上发布了新款Soundbar——Beosound Stage。

Beosound Stage是B&O第二款Soundbar，它没有延续上一代产品Beosound 35的惊艳造型，回归到常见的长方体造型，可挂在电视下方，也可以放在电视桌上。普通Soundbar大多使用塑料外壳，高级一点的使用铁外壳，Beosound Stage外壳材料完全不同，除了常见的铝合金外壳，还提供了青铜以及橡木外壳。大家明白B&O为何选择威尼斯双年展发布新品了吧，Beosound Stage简直是件文创产品。

Beosound Stage特殊外壳内是11个扬声器，每一个扬声器都搭载了一个50W的功率放大器，其中一个是大尺寸的低音扬声器和四个是4英寸扬声器，后者不但减少低音失真，还能进一步增强低音；中音来自两侧的扬声器组合，每个组合由两个1.5英寸扬声器和一个3/4英寸圆顶高音扬声器构成；内置了蓝牙、Wi-Fi，支持苹果AirPlay 2、Chromecast和用B&O的ToneTouch技术，可作为无线扬声器使用，是B&O首款支持Dolby Atmos（杜比全景声）的Soundbar，能与电视构建一套虚拟多声道的家庭影院系统，

11个扬声器，铝、青铜、橡木三种外壳，支持Dolby Atmos，Beosound Stage自然不会便宜，铝、青铜版本售价是1750美元，橡木版本高达2600美元。

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关键词：B&O

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