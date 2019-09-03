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英特尔林怡颜：5G比4G更安全，云游戏或成杀手级应用

2019-9-3 11:32:38来源：新浪科技作者：韩大鹏责编：骑士评论：

9月3日上午消息，英特尔数据中心事业部副总裁、网络创新业务部总经理林怡颜近日在接受新浪科技等采访时指出，从性能角度来看，5G比4G更安全，而虚拟内容分发网络和云游戏有可能成为5G时代下的杀手级应用。

URLLC是真正杀手级应用

“5G要比4G安全”，林怡颜认为，之所以很多人担心5G安全问题，原因在于5G将融入到生活的方方面面，越是把5G带到企业和垂直行业，安全问题就会越受到重视。此外，在3GPP中，R16对安全的重视程度要远远超过此前标准。“从性能角度来讲，5G应该会更安全，但是从影响范围来讲可能会更大，所以人们会有这种担心”。

她指出，虚拟内容分发网络和云游戏有机会成为杀手级应用，尤其在谷歌宣布做STADIA之后，大量游戏将出现在云端，而中国的腾讯公司也在发展云游戏。目前英特尔已经在云游戏领域和腾讯开展合作。她认为，最终URLLC（超可靠、低时延通信）才真正是一个杀手级应用，eMBB（增强型移动宽带）可能不是长久之计。

AI、5G和边缘计算将相互补充

林怡颜表示，AI真正大量的落地一定要云化：边缘云化和网络云化。以酒店为例，所有的酒店都想用AI来减少员工的数量，从而降低人工成本，但是很多酒店都不知怎样部署完整的AI系统。“未来所有的程序都是在云上，酒店只需要把它们搬到边缘，所以英特尔在和酒店谈，就是看看怎么把那些从云端搬到边缘上，帮助他们用来管所有的AI，所有的酒店都有这个系统”。

“总结来说，5G将是垂直行业的未来创新平台，根据IDC的市场调查，2021年75%的垂直行业应用将使用AI，这是欧美国家的数据，我觉得在中国会更快”，她认为，更多的数据将在边缘节点进行处理和分析。未来，AI、5G和边缘计算将相互补充，共同提供最大的收益，“他们缺一不可，一定要三样在一起”。

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关键词：英特尔5G4G

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