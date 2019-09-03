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三星Galaxy A90 5G版发布：骁龙855+后置三摄

2019-9-3 12:07:19来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月3日消息 三星今日在官方网站上发布了Galaxy A90 5G版，我们来看一下吧。

外观方面，三星Galaxy A90 5G版配备一块6.7英寸的FHD+(分辨率1080×2400)Super AMOLED屏幕，采用水滴屏设计，机身背面使用玻璃后壳，有黑白两个配色。

核心配置方面，三星Galaxy A90 5G版搭载高通骁龙855处理器，后置三摄：4800万像素主摄+800万像素123度超广角镜头+500万像素深感镜头，前置3200万像素单摄；机身存储方面，配备6GB/8GB RAM+128GB存储规格组合，其中6GB版支持最大512GB容量存储卡扩展。

其他方面，三星Galaxy A90 5G版支持屏下指纹和人脸识别，内置4500mAh，支持25W快充，整机三围164.8x76.4x8.4mm，重量206g。

三星Galaxy A90 5G版9月4日起在韩国市场首先开卖，后续将会上线其他市场，目前价格尚未公布。值得注意的是，该机还支持Sub 6GHz频段，而该频段的中频则是我国运营商使用的5G频段——工信部此前宣布规划3300-3600MHz、4800-5000MHz频段作为5G系统的工作频段，其中3300-3400MHz频段原则上限室内使用。

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关键词：三星Galaxy A90

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