苹果拟为watch OS加入“学习时间”模式，相机App或增低光模式

IT之家9月3日消息 先前曾有消息称苹果即将在Apple Watch中加入睡眠追踪功能，不过现在看来苹果显然并不满足于此。有消息称苹果还将在Apple Watch中加入另一全新功能，除此以外iPhone的相机程序也有望再添一新功能。

据外媒报道，除了睡眠追踪功能外，苹果还将针对学生群体在Apple Watch中加入所谓的“学习时间”（Schooltime）模式。该功能将帮助那些佩戴有Apple Watch的学生在校期间不胡将注意力过度投放到可穿戴设备中的应用程序上，协助他们专心学习。

据悉，在启用“学习时间”功能后，佩戴有Apple Watch的学生将只能使用设备上的健康，紧急呼叫和警报功能，就像“请勿打扰”功能一样。学生可以设置一个时间表，以便在他们的可穿戴设备上自动启用“学习时间”模式。

此外，Apple还在研究海拔，纬度，经度对睡眠的影响。早前曾有消息称苹果公司正准备为Apple Watch加入睡眠追踪功能，同时这一功能还将拥有自己得独立应用程序。其可为用户提供诸如在睡觉前充电的提醒等功能。

住的注意的是，据iOS 13内部版本中的代码显示苹果或将在相机应用程序中加入所谓的“ low-light mode”(低光模式），目前尚处于研发状态。不过与先前加入的人像模式一样，这一新功能是否能够用于老款iPhone目前仍不明确。希望苹果官方能够将这种“新”功能调校得十分完善。

苹果公司将在下周的秋季发布会上对外公布新款iPhone等硬件新品，更多有关iOS 13以及watchOS 6的新特性届时也将由苹果官方为大家揭晓。