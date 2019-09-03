创业创新这件事上，你大爷始终是你大爷

一位企业家花了很长的时间将普通的家用恒温器重新想象成一件美丽的物品，并以此为基础创造了财富。

这位企业家是Tony Fadell，他在科技行业（包括苹果）工作了几十年后，对恒温器产生了顿悟，然后在一家名为Nest的新公司中实践了自己的想法。2010年，41岁的Fadell在苹果一位同事的帮助下创办了Nest。

Nest恒温器的外观设计时尚而简约，可以与智能手机相连，还能学习其主人的温度设置习惯。该产品大受欢迎，几年内，谷歌以32亿美元的价格收购了Nest。

Fadell创办Nest时的深厚经验和相对成熟的年龄是超级明星企业家的典型特征，他们很少是刚大学毕业的大学生，也很少是刚从大学退学的大学生。这是一组经济学家在分析美国高增长公司时发现的结论，他们的研究发表在《American Economic Review: Insights》杂志上。

研究人员调查了2007年至2014年间成立的初创企业，并分析了排名前0.1%的初创企业，即就业和销售增长最快的初创企业。这些公司创始人的平均年龄是45岁。

当然，还有一些著名的反例。马克·扎克伯格在他19岁时与人合伙创办了Facebook，比尔·盖茨19岁时与保罗·艾伦一起创立了微软，史蒂夫·乔布斯21岁时和史蒂夫·沃兹尼亚克一起创立了苹果。这些公司的起源故事帮助人们形成了一个神话，即科技和美国的整体创新是由神童推动的。但研究显示，新面孔的创业者是个例外，而不是常态。

这项研究由麻省理工学院的经济学家Pierre Azoulay、美国西北大学的Ben Jones、宾夕法尼亚大学的J. Daniel Kim和美国人口普查局的Javier Miranda共同完成，他们首次系统地统计了美国高增长初创企业创始人的年龄。

此前的研究表明，小型企业的所有者往往在30多岁和40多岁之间。但大多数小型企业的规模都相当小，例如餐馆、干洗店、零售店等等。它们很重要，但不是经济创新的核心。

这项新研究将联邦政府内不同机构收集的匿名数据汇集在一起，从而使研究能够瞄准雄心勃勃的初创企业。政府将美国人口普查局收集的初创企业销售和就业数据，与美国国税局文件中提取的创业者信息进行了比对。

在剔除识别信息后，政府向研究人员提供了一套数据集，其中包括270万名企业创始人。研究人员计算出创始人的平均年龄是42岁。对于增长最快的0.1%公司创始人来说，平均年龄是45岁。那些成功到可以进行IPO或被更大公司收购的公司也表现出了同样的规律：它们的创始人一般都是中年人。

这并不是说年轻人没有优势。

年轻人往往有冒险的心态，这可能有助于他们形成改变游戏规则的想法。此外，人类最原始的解决问题的能力——心理学家称之为流动智力——似乎很早就达到顶峰。在我们20多岁的时候，它可能就已经在下降了。

尽管如此，关于年龄和企业家精神的研究结果与早些时候研究人员关于科学突破的神话不谋而合。虽然爱因斯坦在26岁时就对狭义相对论和光电效应进行了开创性的研究，但这样的早期发现并不具有代表性。一项对20世纪诺贝尔物理学奖得主的研究发现，这些科学家平均在37岁时就完成了他们的获奖成果。

但在应用科学中，通过经验获得的智力结晶似乎更为重要：诺贝尔医学奖的突破来得稍晚一些，平均年龄为40岁。

简而言之，企业家的成功不仅仅是原始智力和冒险倾向的作用结果，它取决于各种成分，其中有许多影响因素似乎随着年龄的增长而改善。

想想Fadell的故事。

上世纪90年代初，他开始在硅谷工作，为General Magic和飞利浦设计产品。2000年，他来到了苹果，领导了设计数字音乐播放器iPod的工程团队，并在早期iPhone的开发中发挥了至关重要的作用。2010年，在积累了所有这些经验之后，他与年轻的苹果工程师Matt Rogers一起创建了Nest。

在一次采访中，Fadell讲述了他离开苹果后，他和他的家人如何环游世界，并在太浩湖畔为自己设计了一个生态友好的家。他说，他不满意承包商提供的笨重恒温器，也不满意他在旅途中看到的所有家用恒温器。

Fadell说：“恒温器又丑又过时，既不能帮你省钱，也不能让你感到舒适。这里有些根本性的问题，市场上没有产品可以解决这个问题。”于是他创建了一个新的恒温器和一家新公司。

Fadell说，他在大学和职业生涯早期曾试图创办成功的公司，但由于没有做好准备，这些公司都以失败告终。

“我需要学习很多东西，才能最终搞定它，”他说。Fadell在General Magic学习了产品设计，在飞利浦学习了管理团队和融资。他说，在苹果，乔布斯向他展示了如何超越设计产品，关键在于设计客户的整体体验，从包装到信息传递。

当他需要为Nest招募一个团队时，他已经是硅谷的老手了。“我在硅谷待了20年，所以我有一个庞大的人际网络，我以前就和他们共事过，”他说。

作为一个年长的人，他的想法也不一样。Fadell说，在他20多岁的时候，他几乎不知道什么是恒温器。“大学生只知道大学生需要什么，然而当你长大后，你才开始需要和理解其他事情。”

很多商业创新都得益于经验。青春有它的辉煌，但有些通往成功的道路是漫长的，它们需要年龄和持久力。



