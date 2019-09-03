报告：2019年Q2美国手游市场中国游戏收入同比增129%

新浪科技讯9月3日下午消息，Sensor Tower商店情报最新数据显示，2019年Q2进入美国手游收入Top100的中国手游数量创新高，达到17款，合计3.9亿美元，同比大涨129%，环比增长39%。

数据显示，2019年Q2美国仍是全球App Store和Google Play总收入最高的手游市场，达到37.9亿美元，同比增长20.3%，环比增长1.6%。其中，收入TOP100手游在App Store和Google Play的总收入为24.8亿美元，占美国手游市场收入的65.4% (Q1为65.1%)。

以下为数据全文：

美国手游市场趋势

Sensor Tower数据显示，2019年Q2美国仍是全球App Store和Google Play总收入最高的手游市场，达到37.9亿美元，同比增长20.3%，环比增长1.6%。其中，收入TOP100手游在App Store和Google Play的总收入为24.8亿美元，占美国手游市场收入的65.4% (Q1为65.1%)。

头部产品不肝不氪，市场潜力可期

Q2美国手游市场收入冠军依然是上市近7年的King《糖果粉碎传奇》，在App Store和Google Play总收入达到1.46亿美元，虽环比下滑13%，但仍是排名第2的Supercell《部落冲突》同期收入的1.5倍，美国女性手游玩家的消费力以及对游戏的忠诚度可见一斑。

排名前五的另外3款游戏分别是沙盒游戏平台《Roblox》，腾讯《PUBG MOBILE》，以及Playrix《Homescapes》，收入环比增长4%，86%和43%。从前五的游戏构成来看，休闲游戏占据2款，策略，竞技和沙盒各占1款，不肝不氪，美国手游市场的发展潜力依然可期。

Q2进入美国手游收入Top100的中国手游数量创新高，达到17款，合计吸金3.9亿美元，同比大涨129%，环比增长39%。中国厂商在美国Top100的收入占比达到15.6%，去年同期仅占7.9%。增长原因除了《消消庄园》本期计入国产手游收入，还有莉莉丝旗下新游《AFK Arena》成功打开西方市场。

美国手游市场构成

美国手游市场收入前三的游戏类型分别为策略，角色扮演和益智解谜手游，分别吸金7.92亿美元，6.92亿美元和6.63亿美元。得益于战斗通行证系统的推出，Supercell旗下《部落冲突》和《皇室战争》收入季度环比增长53%和24%，加上华纳兄弟权力的游戏同名手游《Game of Thrones: Conquest™》，以及莉莉丝《万国觉醒》各增长29%，由此带动美区策略手游整体收入增长7.9%，其它类型保持相对稳定。

下载量方面，休闲游戏作为美国市场最受欢迎的品类，Q2下载量继续保持高速增长，季度环比增幅高达20.6%。下载榜前十均被超休闲游戏占领，排名前3的游戏分别是101 Digital《Run Race 3D》，Azur《Stack Ball - Blast through platforms》和Geisha Tokyo Entertainment《Traffic Run!》。voodoo旗下仅《aquapark.io》和《Roller Splat!》入围前十，超休闲游戏洗牌之迅速不言而喻。

中国手游在美国

收入榜方面，腾讯《PUBG MOBILE》蝉联冠军，Q2吸金近7200万美元，莉莉丝《万国觉醒》和《AFK Arena》分列榜单第2和第8名。涨幅较高的还有智明星通《Clash of Kings》，沐瞳《无尽对决》，Tap4Fun《野蛮时代》和BBGame《新三国志》，季度环比增长依次为17%，26%，29%和98%。

下载榜方面，时空幻境《消消庄园》Q2下载量超过430万次，位居榜首。Worzzle《Words Story》下载量超过300万次，排名第2。整体来说，除了3款生存竞技手游以及《弓箭传说》，榜单上多数产品属于轻度至中度手游。

对比Q2韩国，日本和美国三大海外手游市场我们发现：以RPG为主流的韩国市场最为重度，寡头优势明显，且对游戏消耗最快。日本手游玩家忠诚度较高，但在外来游戏的冲击下，玩家的游戏偏好正在发生改变，从重度依赖本土IP，到更加开放兼容。如果说韩国和日本手游市场已经相对见顶，美国手游市场目前的“女性向”，“轻度化”属性相对明显，玩家消费潜力尚有挖掘空间，市场仍处于快速上升通道。