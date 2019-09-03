为什么这台壁挂式消毒机不用吸附过滤器也能灭菌除臭？

通常来说，我们家里用的空气净化机也好，或是灭菌消毒机体积都不会太小，原因是这些机器里都要塞进过滤器，所以机身想做小做薄的话，那过滤器也要小而薄。可以现在的技术而言，过滤器小了，吸附力也同样会小，那如何来解决呢？近日，Caltech发布了一款不采用吸附过滤器的壁挂式消毒机，可没有吸附过滤器也能进行消毒除菌吗？

答案是可以的。Caltech这款壁挂式消毒机Turn-Kay KL-W01是采用了加州理工学院独特的光催化技术，即光触媒技术。据了解，这款壁挂式消毒机无需吸附过滤器即可实现室内灭菌和除臭效果，主要是由于其构造是从主体的下部抽出空气并通过内部光催化过滤器进行消毒和除臭，并从主体的上部排出清洁的空气。

由于光催化过滤器无需更换，只需每3到6个月清洁一次，仍能保持原有的效果，更易于维护。另外，由于没有吸附过滤器，所以机身就能做得很紧凑，因为做成薄而轻的壁挂式，厚度仅为88mm，也为我们节省了不少空间，重量也只有3.3kg。而且这款机型是在无噪音的设计主题下开发的，不会影响到我们日常生活。

此外，Caltech这款壁挂式消毒机的气味传感器灵敏度可切换至3级，风量可切换至4级，机身正面会显示相关状态。该壁挂式消毒机可适用面积约为37平方米，价格方面预计售价6万日元，约合人民币4052元。