华为高管：我们已习惯实体清单下的状态，美国打压使华为创新能力加速集聚

C114讯9月3日消息 华为公司高级副总裁、企业沟通部总裁彭博本周一回到母校哈尔滨工业大学，哈工大也是华为2020届应届毕业生招聘高管宣讲会的首站。期间，彭博与哈工大的学弟学妹们分享了奋斗经历，发出了“到华为去”的邀请。

谈及华为遭遇美国禁令，彭博笑看风云地说：“暴风雨来临，我们已经习惯实体清单下的状态！华为的技术创新能力，是30年时间逐渐内生的。美国的打压，只能暂时在局部的市场形成影响，却会使华为创新能力加速集聚。”

他回忆道：“今年美国把华为纳入实体清单后，我在朋友圈里发了这样的消息：‘不慌、不乱、不焦躁，按照我们现在该做的事情，继续往前’”。

让很多人意外的是，在美国“实体清单”的重压之下，华为不仅没有倒下，反而业绩良好，稳健增长。2019年上半年，华为公司实现销售收入4013亿人民币，同比增长23.2%；5G商用全球领先，在30个国家获得了50个商用合同，发货16万个5G基站；智能手机发货量（含荣耀）达到1.18亿台，同比增长24%。

“迄今为止，没有一天停产、停工，没有一天中断对客户发货。”彭博表示，在此期间，华为的技术团队挑灯夜战，加快技术攻关的节奏。从1月份开始，华为连续开展重量级、核心尖端技术产品发布：服务器芯片-鲲鹏920、5G芯片-天罡和巴龙、基于微内核的分布式全场景操作系统-鸿蒙、全球算力最强的AI芯片-昇腾910……，“备胎”连续转正，华为犹如被袭击的战机，“补洞”后仍然坚韧地飞行。

能够在实体清单重压下活下来，并且活的还不错，这主要源于华为对自主技术研发的强投入。“华为从未停歇推动产业技术突破的脚步，几十年来，华为持续加大对研发的投入，以技术创新驱动未来发展，坚持将销售收入10%以上投入研发，2018年研发投入超过1000亿元人民币，这一数字还将不断增加。”彭博表示，持续的研发投入，也换来了持续的创新突破。

据华为预测，当前，全球5G商用大大提速，到2025年，全球将部署650万个5G基站，5G IoT（物联网）市场规模将达63亿美元；而5G提供高带宽、低时延，将极大支撑人工智能产业，到2025年，90%的人将拥有人工智能助理，企业对AI的采用率将达到97%。

从5G到全栈全场景AI解决方案，华为已经掌握了智能社会的核心技术，在创新2.0时代，不断开展理论创新、突破世界级难题，从而驱动产业发展，推动世界进步。

华为不只是追求技术进步，更关注技术带来的社会价值。据彭博介绍，今年华为倡导提出“数字包容行动计划Tech4All”，旨在在接下来的5年里让全球再多5亿人从数字技术中获益，通过在联接、应用和技能三个方面的努力，持续扩大数字包容的成果，最终让数字技术惠及每个人、每个家庭、每个组织，实现科技普济天下。