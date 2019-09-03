OPPO Enco Q1无线降噪耳机初体验，599元戴出千元的舒适感

如预告的那样，OPPO将在9月10日的Reno2发布会上正式发布首款降噪耳机产品OPPO Enco Q1。Enco来源于单词encore（安可），意为再来一曲，好听得想要继续听。它会是OPPO未来耳机产品线中的一条。

OPPO第一款无线降噪耳机来自音频大佬

对于很多普通消费者来说，OPPO是一个手机公司，但是实际上OPPO在十多年前就已经横扫影音全球蓝光机市场。

回顾一下OPPO Digital的历史，2004年在美国加州成立，2005年在美国发布第一款DVD产品，获得了美国专业音频网站Secret of Home Theater and High Filelity 2005年影音大奖，后来三年经过了几代产品迭代，推出DV-980、DV-983等热销产品。2008年推出第一款蓝光产品BDP-83，采用了VRS视频处理技术，将视频的表现提升到了前所未有的高度。

与此同时，音频特别优化版BDP-83SE一经推出，就震惊了整个发烧友的圈子，两年后的下一款产品BDP-93系列，采用的双HDMI输出，模拟音频输出和支持大容量硬盘的输出，延续了音质的高要求，使用了特别订制的环型变压器和增加了专业的卡侬接口，使音质表现更上一层楼。

这两代产品奠定了OPPO音频的方向，OPPO后面的蓝光机都是一代双机，每一代都会推出两款机型的产品体系。又经过了两年之后，OPPO的BDP-103和BDP-105系列，采用了Marvell视频处理器，播放任何视频文件都可以做到安静自然、无噪无瑕的视频体验。同时，BDP-105增加了USB声卡的功能，只要一台笔记本电脑和一台BDP-105，就可以把整个房间的CD碟都装进去。

直到2014年OPPO决定进入到耳机领域，由于动圈和动铁都有一定的缺陷，最后OPPO选择了在当时特别难驾驭的平面振膜技术，当时敢于使用平面振膜技术的只有例如森海塞尔奥菲斯这样专业的耳机大厂，要配电源以及专业的功放才能使用。OPPO采用了螺旋增压技术解决了平面振膜，配合HA1耳机放大器让平面振膜技术走向了普通消费者。随后的便携式PM-3耳机，配合手机就能使用，如果搭配便携式专业级的OPPO HA-2则可以随时随地享受更好的音质。

4K UHD蓝光碟机UDP-205

2016年，OPPO回归蓝光市场，推出了巅峰之作UDP20X系列，UDP-203拥有业界最极致的视频体验，UDP-205的模拟音频指标在当时达到了极致，很多指标超出了当时很多专业测试设备的下限，在数字方面它的USB声卡支持到了768KHZ的采样率，远远超出了人耳的听觉极限。

OPPO Enco Q1佩戴极为舒适

随着无线网络技术和蓝牙编码格式的不断进步，好的音源文件有了，但嘈杂的街头、拥挤的通勤车、乱糟糟的办公室、都让人很难好好的享受音乐，所以OPPO终于进入了降噪耳机领域，第一款产品就是OPPO Enco Q1无线降噪耳机。

OPPO Enco Q1的外观，跟某大厂标杆式的项圈式降噪耳机很像，不过不夸张的说，OPPO在佩戴感上更加舒适。人体工学的颈环，采用了无缝一体成型的小云环，贴合皮肤的位置用的是小软胶。挂脖的骨架内部用的是记忆金属，颈环的弹性非常大，可以进行大幅度的扭动后恢复原来的形状。

贴合皮肤的小软胶十分光滑，环状部分完全看不到缝隙。四对液态硅胶耳帽（大部分耳机是三对，OPPO是四对）也采用了人体工学设计，质感Q弹爽滑。很多人不喜欢入耳式耳塞就是因为不管选哪种耳帽，都会塞紧耳朵，又闷又难受，而OPPO的默认耳帽，体积小巧，柔软，非常方便入耳。160mAh锂电池，开启降噪功能可以续航15小时，关闭降噪功能可以续航22小时。最直观的感受是，挂在脖子上一天，基本感觉不到项圈的存在。

降噪、音质表现佳但不太隔离人声

最重要的降噪功能上，OPPO Enco Q1采用的是ANC双馈式主动降噪技术。通过双馈式主动降噪系统产生与噪音频率和幅值相同，相位相差180度的音频信号。当噪音信号和抑制噪音信号交汇叠加后便会相互抵消达到降噪效果。前馈和反馈的混合降噪，外面一个麦克风搜集外部噪音在耳机内进行抵消，腔体内一个麦克风集泄露到耳朵内的环境噪音进行抵消，将噪音经过前馈和反馈两重降低。一般入门款的主动降噪耳机只采用内或外一种技术，但由于内外各有优劣，OPPO这款599元的无线降噪耳机选择了两种技术做到了一起，双重主动降噪，最大程度保证降噪的宽度和深度。

降噪耳机行业的的两大巨头Bose、Sony都采用的是双馈式主动降噪技术，通过降噪芯片进行反相位，再发出反相位噪声抵消它。

OPPO Enco Q1采用全新架构的28nm数字降噪芯片，除了在尽可能小的功耗下提供更优质的降噪体验，还可以通过算法精准地控制音质频响曲线，相比于模拟降噪技术，可以大幅提升量产产品的降噪性能一致性。

在调教上，OPPO自己的核心研发团队里也有包括来自中科院声学研究所的两位博士，其中一位博士就是负责OPPO无线降噪耳机降噪算法的调试研究。

在降噪体验上，这款599元的耳机降噪效果可以说是超出预期，针对日常生活及通勤场景上，对环境声的隔离十分明显，一些场景下不输S和B家产品。但OPPO Enco Q1也体现了OPPO在人声隔离的处理方向和索家的明显不同，可能是出于安全考虑，在降低环境音的同时将人声留了出来，中频的人声在OPPO Enco Q1上几乎得不到隔离，降噪时能比较清晰的听到周围人的讲话。OPPO认为这是反复比对各个参数之后最优的选择，之前Bose也有过类似的说法。

这款599元的耳机的音质，做到了超出这个价位的低频澎湃有力、中频丰富饱满、高音清晰明亮。特别是有力的低频部分，采用动圈结构的OPPO Enco Q1就很适合当代年轻人的音乐喜好。OPPO Enco Q1的用户画像跟OPPO手机有高重合度，定位在那些对生活有追求，对细节也有一些追求的年轻人。低音的下潜感和力度感足够深、足够有力，同时又不产生音染，影响人声的清晰度，是一款适合听流行音乐的耳机。耳机有音乐、电影、游戏三个模式，除音乐模式之外，电影模式、游戏模式均采用3D虚拟环绕声技术。

在喇叭的振膜材料上，OPPO Enco Q1采用的是双层复合振膜喇叭，将PEEK刚性振膜+PU柔性振膜结合在一起，尽量抵消了软性材料在高频上的不足和刚性材料在低频上的弹性不够，减少声音在高频和低频上的缺陷。

OPPO Enco Q1采用蓝牙5.0传输，只需靠近支持快速配对的OPPO手机，即可配对。双击多功能键唤醒可以OPPO语音助手Breeno，当然也支持其他智能语音助手。支持AAC音频格式，不过不支持APTX。

买吗？

最后来说下值不值得买吧。599元买一款音频大厂出的无线降噪耳机，价格上不贵，降噪效果和音质都超过了这个价位的产品应有的水准，整体的降噪水平和音质离两家标杆厂商还是有一点差距，但是在佩戴舒适度上超过了那家熟悉的大厂。“缺点”在于不对人声进行降噪，如果对隔离人声特别在意的用户，可以考虑带有人声开关、更加高端的降噪耳机，不过这些产品的价格一般是OPPO Enco Q1的两三倍。在千元以内无线降噪耳机里，OPPO Enco Q1会是个很好的选择。