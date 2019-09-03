华为徐文伟：战略研究院让华为不迷失方向，不错失机会

在今日的华为亚太创新日上，华为董事、战略研究院院长徐文伟在接受采访时表示，华为战略研究院的使命是让华为不迷失方向、不错失机会。他还透露，华为每年至少投资3亿美元，与大学开展创新理论和技术的研究合作。

今年4月的华为分析师大会上，徐文伟首次以华为战略研究院院长的头衔亮相。这一去年底悄悄成立的神秘机构，统筹华为由创新1.0走向创新2.0。

徐文伟在今日的采访中表示，当前ICT产业面临着理论瓶颈、技术瓶颈和工程瓶颈。而战略研究院的使命就是让华为不迷失方向，不错失机会。通过与全球研究机构、大学、专家等共同开展创新理论和技术的研究。

据悉，战略研究院的研究领域将围绕信息的产生、处理、存储、传送和呈现，重点聚焦计算、存储、新材料以及数学物理化学等领域。徐文伟举例称，比如目前数据存储面临非常大的挑战，华为正在研究的一个方向是NDA存储；面对计算量的挑战，华为也在研究光计算。

这些研究中，大学将扮演重要的角色。他透露，华为每年至少投资3亿美元与全球范围内的大学开展研究合作，“这个金额只会增加不会减少。”他说。

在徐文伟看来，华为与大学的合作，一方面可以帮助大学的研究成果产业化，产生实际价值；而华为除了提供研究资金之外，华为面临的产业挑战与需求，也能够为大学研究提供有价值的方向。不过在美国政府的压力下，有些大学已经暂停了与华为的合作，徐文伟对此称，如此一来华为可以将更多的资金投入到愿意与华为合作的大学。“华为与大学合作的研究成果会向全球和产业界共享。”徐文伟说。

此外，在今日的大会上，华为在成都的鲲鹏生态基地也正式揭幕。在今年8月，华为与成都市政府签订《华为鲲鹏生态基地项目合作协议》，华为鲲鹏天府实验室及鲲鹏生态基地落户成都天府新区。

实际上，华为近期也加快了鲲鹏生态的落地。就在昨日，华为与深圳市政府举行了鲲鹏产业示范区战略合作签约仪式，华为方面称计划在五年内投资30亿元发展鲲鹏产业生态。

华为推进鲲鹏生态与美国封杀、英特尔断供X86服务器密切相关。华为高管曾透露，鲲鹏服务器芯片华为花了10年时间投入200亿元才做出。

徐文伟表示，未来的计算是包括X86、ARM在内的异构计算，而鲲鹏的应用需要建立生态，需要产业的支持，这是华为近期落地多个鲲鹏生态基地的原因所在。他同时表示，鲲鹏生态也需要全球化的认可，目前很多国外软件企业也已经支持了鲲鹏芯片。