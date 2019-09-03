Facebook成立人工智能语言研究联盟，以期解决自然语言处理难题

大约三个月前，Facebook在自然语言处理(NLP)的三个子领域提出研究提案，这是一项关于语言学、人工智能与计算机语言的相互作用的跨学科研究，它为“稳健”的和计算效率高的NLP寻求深层学习方法，以及为资源匮乏的方言寻求神经机器翻译，最终是为了推动机器翻译研究进步。



Facebook成立人工智能语言研究联盟

这只是个开始。在8月28日发布的一篇博客文章中，Facebook公布了来自35个国家的115份获奖提案中的11份，并宣布成立人工智能语言研究联盟(AI Language Research Consortium)，这是一个由合作伙伴组成的社区，Facebook表示将“共同努力，推进NLP”。

具体细节在发稿时很难得到，但Facebook表示，新成立的小组将促进协作，解决具有挑战性的难题，如表征学习、内容理解、对话系统、信息抽取分析、情感分析、总结、数据收集和清理以及语音翻译。

除了与Facebook的研究人员就多年项目和出版物进行合作外，人工智能语言研究联盟的成员还有机会获得研究经费，参加年度研究讲习班，参加重要的NLP会议。

Facebook在博客中写道：“这些NLP和机器翻译的研究奖项是我们长期目标的延续，即支持NLP社区的开放研究，加强Facebook和学术界之间的合作。”“Facebook坚信开放科学，我们希望这个联盟，以及这些NLP和机器翻译的研究奖项，会有助于加速NLP社区的研究。”

人工智能语言研究联盟或被视为对Alexa基金的回应

Facebook的人工智能语言研究联盟可能会被视为对亚马逊Alexa基金的回应。Alexa基金为语音技术创新提供了高达2亿美元的风险资本资金，所有Alexa基金的参与者都可以使用软件开发工具包预览等工具，以及硬件或软件的实际开发支持，和亚马逊的展示活动。另外，Alexa基金奖学金还支持本科生和研究生水平的研究人员在文本语音转换、对话式人工智能、自动语音识别和自然语言理解等领域的工作。

但与亚马逊的努力相比，人工智能语言研究联盟的任务似乎与平台无关，至少从表面上看是这样。在这方面，它有点类似于“AI for Good”程序，比如谷歌的AI for Social Good的附属部分，主要为申请解决世界上一些最棘手的挑战的研究人员提供资金，以及微软1.25亿美元计划用以针对人工智能在生态学、可访问性、人道主义行动和文化遗产方面的应用。