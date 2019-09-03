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疑似特斯拉国产版Model 3谍照曝光，车身或加长

2019-9-3 15:33:27来源：TechWeb作者：拉里责编：孤城评论：

9月3日消息，近日，有网友在微博上发出一张疑似特斯拉国产Model 3谍照，并质疑国产版Model 3的车身是否进行了加长。据悉，特斯拉上海工厂目前已经开始了对Model 3车型量产的测试工作。

此前，特斯拉9月1日宣布，对Model 3的内饰做了一些改动，现在正式宣布100%不使用真皮。

此外，八月底，特斯拉上调了Model 3多个版本在国内市场的售价，Performance 高性能版的起售价上调到了50.99万元。

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关键词：特斯拉国产特斯拉

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