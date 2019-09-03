清华大学魏少军：2018年集成电路贸易逆差创历史新高，达2275亿美元

9月3日至5日，第二届全球IC企业家大会在上海举行。中国半导体行业协会副理事长、清华大学微电子所所长魏少军发表题为《以产品为中心发展集成电路产业》的演讲。

魏少军指出：2018年中国进口集成电路4176亿块，价值3121亿美元；出口集成电路2171亿块，价值846亿美元，由此产生的贸易逆差创下历史新高，达到2275亿美元。

据统计，2018年中国集成电路设计业销售收入为2519.3亿元，比2017年的2073.5亿元增长21.5%，增速比上年的26.1%回落4.6个百分点，在全球集成电路设计业的占比将再次提高。可喜的是，中国集成电路设计业的销售统计中，近乎100%是由中国本地企业贡献的。

2018年，中国集成电路产业各主要环节继续维持两位数的高速增长，设计业和制造业的增长率超过20%，但封测业增速回落到20%以下。其中，芯片制造业增速最高达到25.6%；设计业位列第二为21.5%。封测业销售额第一次超过2000亿元。

魏少军表示，中国集成电路设计业的产品分布在通信、智能卡、计算机、多媒体、导航、模拟、功率和消费电子等8个领域，行业企业的数量逐年增加。从事通信芯片设计的企业从2017年的266家增加到307家，对应的销售总和提升了16.34%，达到1046.75亿元；智能卡企业从上年的62家增加到71家，但销售总和下降了0.72%，为138.14亿元；从事计算机芯片设计的企业数量从去年的85家增加到109家，销售大幅提升了180.18%，达到359.41亿元。

“未来，中国集成电路产业应抓住第五代移动通信、虚拟现实（VR）与增强现实（AR）、物联网、医疗健康、超高清晰度电视及显示技术、人工智能与类脑计算、自动驾驶等带来的机遇，积极探索适合中国的集成电路产业模式，以产品为中心重塑中国集成电路产业。”魏少军如是说。