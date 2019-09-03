微信支付二维码被诉侵权，腾讯：二维码是现有技术

IT之家9月3日消息 一家拥有二维码支付专利的公司认为微信支付侵犯了其专利权，起诉至法院，要求腾讯、财付通及凡客诚品赔偿各项损失共计100万元。该案在今天上午于北京知识产权法院开庭审理。庭上，腾讯方面表示，微信支付的逻辑与原告持有的专利并不相同，故不构成侵权。

据了解，案件原告北京微卡时代信息技术有限公司（简称微卡时代）在2012年11月从银河联动信息技术（北京）有限公司（简称银河联动）处获得了名为“采集和分析多字段二维码的系统和方法”的发明专利，与卓望信息技术（北京）有限公司共享专利权。

银河联动称，这项专利是其与中国移动合作研发“中国移动二维码”。微卡时代表示，涉案专利包括了移动支付中的“扫一扫”二维码采集、后台解码、辨识字段、信息匹配、最终识别等全过程。

财付通和腾讯并不认可原告的诉请，表示微信支付系统属于“单字段二维码”。而原告拥有的专利为“多字段二维码”，其二维码会包含有特定商户信息，与微信支付的运营模式并不相同。腾讯代理人表示：“二维码的采集、解码、辨识都是现有技术，不能说在专利中对字段进行了人为割裂，就成了对方的独有保护范围。”

微卡时代回应称，在支付链接的生成过程中，势必涉及商家的特定识别，因此本案中，腾讯方和凡客诚品均实施了侵权行为，故应当承担连带赔偿责任。截稿前，案件仍在审理中。