OPPO Reno2影像功能揭秘：视频超级防抖+视频变焦

IT之家9月3日消息 在继Find X系列回归之后，OPPO凭借着全新的Reno系列手机在高端市场打开了新的突破口，今年上半年发布的Reno手机备受消费者的好评，8月底，OPPO正式开启了Reno2系列的预热。

Reno2将于9月10日上午10点在上海发布，该手机也已经开启预约。作为Reno家族的新成员，Reno2最大的看点就是影像方面的表现，其首次搭载了后置四摄，定位于“影像新旗舰”。

此前OPPO官方已经晒出了产品的宣传视频，视频重点宣传了Reno2手机的视频超级防抖以及视频变焦功能。视频里，无论是坐过山车，还是高速滑雪，OPPO Reno2 都能拍出稳稳的视频。

Reno2视频变焦：

Reno2超级防抖功能：

Reno2系列的视频防抖功能将是最大卖点。据了解，OPPO Reno2之所以能实现超级防抖功能，是因为搭载了Ultra Steady视频超级防抖，即HIS 混合防抖技术，支持 5 轴防抖。

结合OIS 光学防抖和 EIS 电子防抖，OPPO Reno2 通过多源传感器信息融合和防抖场景智能分析，陀螺仪频率提升 200%～300%，同时，在算法上，OPPO还通过从16:9的视频画幅输入提升为全尺寸的输入，从而提升下采样率，这样可以在防抖算法下尽可能保证画面清晰度。

在这些技术的加持下，消费者及时是应对跑步、滑雪、滑板、过山车等场景，Reno2依然可以为你呈现稳如鸡头的防抖视频效果。

在硬件参数上，OPPO Reno2 配备4800万超清主摄+1300万长焦镜头+116°超广角+黑白风格四摄组合；搭载5倍混合光学变焦，最高20倍数码变焦。

同时，借助Fusion图像融合技术，OPPO Reno2还实现了视频多倍变焦功能，三颗不同焦距的摄像头协同工作，可完成从超广角到长焦长达5倍的混合光变。

伴随着抖音等短视频App的火热以及年轻人中非常流行的vlog，如今的消费者不光对手机的摄影功能也有了高要求，OPPO显然是想通过超强的视频防抖卖点来吸引年轻消费者的关注。

9月10日，Reno2将正式发布，届时OPPO会公布更多详细内容，敬请期待吧！