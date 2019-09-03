【IT之家开箱】荣耀20S首发真机图赏：引入蝶羽纹理，光影奇妙变幻

9月4日，荣耀将正式发布荣耀20系列新成员——荣耀20S手机，荣耀20S手机是一款主打超级夜景自拍、专注于女性消费者的智能手机，凭借着前置3200万相机的强悍硬件参数以及超级夜景自拍功能，也被荣耀官方称之为“荣耀年度最强自拍手机”。

除了在自拍领域的异常表现，荣耀20S手机还有不少可圈可点的地方，比如颜值——

在荣耀20S上，其首次引入了“蝶羽纹理”的设计，据官方消息，这种设计灵感是取自热带雨林中拥有梦幻蝶翼的色彩大师蝴蝶，光学作用下，蝴蝶翅膀映现出深浅不一的蓝色金属般的绚丽色彩，唯美梦幻。

运用了这种设计的荣耀20S手机，机身背面在不同的光线下同样可以展现出不同的光影效果，经过千百次的打磨，荣耀20S机身背面细腻而又富有质感，宛若蓝色的蝴蝶在掌心中张开翅膀。

荣耀20S拥有蝶羽蓝、蝶羽白、蝶羽黑三种配色，IT之家已经提前拿到了蝶羽蓝配色版本，明天产品将正式发布，现在为大家提前分享真机上手图赏。

荣耀20S正面依然是熟悉的打孔屏，开孔区域和荣耀20系列手机一样，位于屏幕的左上角，屏幕尺寸为6.26英寸（1080P），屏占比为91.7%。

荣耀20S机身背面设计延续了荣耀20的风格，整体变化不大，不过在配色方面荣耀动了小“心机”，引入的蝶羽纹理设计让荣耀20S变得更加灵动，相信这种设计会吸引不少女性消费者的目光。

荣耀20S在大部分情况下，呈现的是深蓝色的机身效果，但是如果你将机身换一个角度，会发现不同的光影效果，比如下图呈现出的深紫色。

在不同的角度下，机身呈现出了深紫色和深蓝色相互渐变的光影效果，就像是阳光下蝴蝶煽动的翅膀，神秘而梦幻。

细节图赏：

后置三摄▲

开孔内隐藏了一枚3200万像素的前置摄像头传感器，支持像素四合一、AI智慧美颜等等▲

底部分别为扬声器开孔、Type-C、麦克风开孔▲

顶部为红外线传感器和麦克风开孔▲

电容式侧面指纹键，指纹与电源键二合一设计▲

全家福：

在核心配置方面，荣耀20S搭载了7nm的麒麟810处理器，对比8nm的骁龙730，7nm的麒麟810晶体管密度提升50%，能效提升20%，麒麟810同时也是荣耀第一款采用华为自主研发的Da Vinci（达芬奇）人工智能运算架构的手机SoC，使手机的AI能力得到了大幅提升。

其他方面，荣耀20S支持GPU Turbo3.0技术，搭载华为自研的超级文件系统，随机读性能提升20%，后置4800万超清镜头+800万超广角镜头+200万微距镜头，电池3750mAh，支持20W快充，拥有6GB+128GB、8+128GB存储版本。

价格方面尚不清楚，9月4日，荣耀20S发布会上将正式揭晓。

本次发布会，IT之家也将全程直播，敬请期待。