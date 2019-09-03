三部反垄断法规9月施行，互联网“二选一”或被遏制

IT之家9月3日消息 本月，《禁止垄断协议暂行规定》《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为暂行规定》等三部反垄断法配套规章正式实施，具体列举了限定交易行为限定交易对象的三种情况，互联网领域愈演愈烈的“二选一”现象有望得到遏制。

近年来，反垄断执法机构对以互联网为代表的新经济领域竞争问题一直较为关注，反垄断法的基本制度框架，包括关于滥用市场支配地位行为的分析和认定，同样适用于互联网等新经济领域的经营者，反垄断执法机构依法对互联网等新兴经济领域进行监管。考虑互联网等新经济业态的特殊性，《禁止滥用市场支配地位暂行规定》为回应社会各方面期待，适应执法需要，对涉及互联网等新经济领域的问题作了针对性规定。

《暂行规定》对限定交易行为作了具体化规定，一是限定只与自身进行交易，二是限定与特定经营者进行交易，三是限定不得与特定经营者进行交易。《暂行规定》对限定交易行为的具体化规定，针对的正是互联网行业屡禁不止的“二选一”。

法学专家认为，《暂行规定》对具有市场支配地位的考虑因素逐一细化，特别对认定互联网、知识产权领域市场支配地位的考虑因素予以明确。这将使执法部门在认定电商平台的市场支配地位时，有更加准确的依据因素，极大促进反垄断法的适用，“二选一”或得到遏制。