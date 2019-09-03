DC日常崛起，还未上映的《小丑》怎么就火了？

威尼斯电影节，《小丑》首映结束后获得了观众们长达8分钟的站立鼓掌。IMDb评分9.7，烂番茄新鲜度89%，在距离北美正式上映还有一个月的时间，来自DC的《小丑》却做到了口碑爆表。就和小丑本人一样，一副不按套路出牌的样子。

那么，同样是源自漫改，并且没打算有续篇的DC《小丑》，为什么有这么大的吸引力？

稳居第一名的反派

纵观DC、漫威宇宙，像小丑那般坏到骨子里的反派角色仍然算是稀缺物种，与许多喜欢用蛮力反派Boss不同，小丑天生自带很强的感染力，犯罪目的挖掘过程更像是推理小说，漫画阅读的刺激在于在第几页挖掘小丑的真正目的。

作为半个精神病人，小丑犯罪目的甚至可以不在于收益，纯粹为了反社会，犯罪手段则经常触及人性阴暗面，唆使反、正派英雄协同发难。同时在漫画的架空世界下，世界观设定也变得更为轻而易举，诸如小丑病毒、莫比乌斯椅的三小丑设定，让漫画情节变得异常精彩。

小丑属于典型的反社会人格，他的超能力便是拥有强大的个人魅力，如同一面镜子反射超级英雄的阴暗面，在面对命运和苦难时候选择沉沦，走向最终的消极。小丑本人也坚定的认为每一个人都带着虚假的面具，疯狂和混乱才是现实的本质。

破坏秩序，揭开伪善，展示人性罪一面，便是DC编辑、画手鲍勃·凯恩、比尔·芬格和杰瑞·罗宾逊在不断完善小丑故事情节后，给小丑制定的人设。

而这样的人设在许多时候也不由小丑亲自演绎。通过跟班、蝙蝠侠家族、“民风淳朴”哥谭市民，在不明真相的举动中烘托出一种浓烈的恐惧感，最终将剧情推向至暗。

在美漫反派人物评选中，小丑常年稳居第一。他没有真实身份，外貌令人恐惧，说着失败的单口喜剧，还可能不止一个人，所有传言都给小丑角色附上了一层神秘面纱，最后也成为电影设定的基础。

除了人设，一概不留

《小丑》最幸运的地方在于，身兼导演、编剧、制片人多重身份的托德·菲利普斯从起步开始对电影本身拥有强大的控制权，与温子仁《海王》类似，在反复游说之后DC高层放弃了对《小丑》剧情和人设掌控，完全由托德·菲利普斯自行发挥。

有意思的是，在此之前托德·菲利普斯成名作品大多以喜剧为主，并凭借《波拉特》获得第79届奥斯卡金像奖最佳改编剧本提名，紧接着《宿醉》三部曲、《预产期》带来名利双收，“火箭浣熊”布莱德利·库珀、“钢铁侠”小罗伯特·唐尼都曾经与托德·菲利普斯有过合作。

托德·菲利普没有按照传统的漫改套路，甚至不打算搬用漫画中所有经典剧情，蝙蝠侠布鲁斯·韦恩成为路人，再依赖小丑本身的神秘性，探讨小丑的起源。

不走寻常路的也并非导演一人，主角小丑由杰昆·菲尼克斯扮演。这位屡获奥斯卡、金球奖最佳男主角提名的鬼才演员早已游离在主流电影之外，不断尝试小成本、艺术价值更高的边缘题材电影，例如与黑寡妇斯嘉丽·约翰逊合作，拿下奥斯卡最佳原创剧本奖的《她》。

照理说漫改英雄题材电影并不在杰昆·菲尼克斯的涉猎范围内，但恰好因为《小丑》独立于DCEU扩展宇宙之外，本质上是披着反英雄角色外衣、探讨人性题材的无续集作品。令人纠结的小丑人设反倒符合了杰昆·菲尼克斯的胃口。为此，杰昆·菲尼克斯暴瘦47斤，让脸庞看起来更瘦骨嶙峋、双眼突出，以匹配小丑骇人的形象。

如果未来有机会看到《小丑》，你会发现这是一个DC完全放飞自我的作品。在威尼斯电影节完成首映之后，顺势入围威尼斯电影节主竞赛单元，成为历史上首部入围欧洲重要电影节的超级英雄电影。

与《小丑》展开的正面竞争的电影几乎是清一色的艺术片，《水形物语》在威尼斯电影节上夺得最佳影片金狮奖。甚至，你可以将其看成来年奥斯卡的风向标之一。

从目前的首映反馈来看，导演托德·菲利普斯在《小丑》上的对赌已经有了成功的迹象。IMDb在超过6400个评分后，分数仍然维持在了9.7，烂番茄新鲜度则出现了上升趋势，从86%上升到了89%。

所有评论中，除了小部分对电影立意本身的不认同，其余几乎一面倒向表演、编剧、情节的赞扬。

DC自我放飞的救赎

《小丑》是DC在《海王》之后再次放飞导演的作品，而这一次更为彻底，它不会存在于DCEU扩展宇宙中，不会有续集，也不会与过去和未来任何DCEU电影作品发生联动。这种带着试验性质的大胆尝试给已经逐渐套路化的超级英雄电影给予了猛烈反击。毕竟，今年漫威《黑豹》进军奥斯卡已经引发了诸多艺术创作者的不满。

至少，《小丑》让人们想起DC也曾经拿出过优秀的超级英雄电影。同时距离克里斯托弗·诺兰《黑暗骑士》经典的小丑造型已经时隔十年有余，希斯·莱杰用生命塑造出的小丑封神的时间已经有点久。

▲希斯·莱杰在《黑暗骑士》中扮演的小丑至今无人超越

从某种程度上看，有着上个世纪华纳兄弟极受欢迎犯罪侦探片的影子的《小丑》，已经挑起了挑战《黑暗骑士》重任，只不过最终结论只能等到正式公映后，才有机会获得更为明确的答案。

在DCEU扩展宇宙对抗MCU漫威电影宇宙正在不断溃败的大环境下，通过独立的超级英雄电影作为侧面回击，拿下漫威梦寐以求的高艺术价值电影奖项，兴许也是DC现在迫切需要的。