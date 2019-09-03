我国基础研究经费首破千亿大关

IT之家9月3日消息 日前，国家统计局、科学技术部和财政部联合发布了《2018年全国科技经费投入统计公报》。统计公报显示，2018年，我国共投入研究与试验发展经费19677.9亿元，增长11.8%；基础研究经费首次突破千亿大关，达到1090.4亿元。

以下为国家统计局的官方数据：

2018年，全国共投入研究与试验发展（R&D）经费19677.9亿元，比上年增加2071.8亿元，增长11.8%；研究与试验发展（R&D）经费投入强度（与国内生产总值[2]之比）为2.19%，比上年提高0.04个百分点[3]。按研究与试验发展（R&D）人员全时工作量计算的人均经费为44.9万元，比上年增加1.3万元。

分活动类型看，全国基础研究经费1090.4亿元，比上年增长11.8%；应用研究经费2190.9亿元，增长18.5%；试验发展经费16396.7亿元，增长10.9%。基础研究、应用研究和试验发展经费所占比重分别为5.5%、11.1%和83.3%。

分活动主体看，各类企业经费支出15233.7亿元，比上年增长11.5%；政府属研究机构经费支出2691.7亿元，增长10.5%；高等学校经费支出1457.9亿元，增长15.2%。企业、政府属研究机构、高等学校经费支出所占比重分别为77.4 %、13.7%和7.4%。

分地区看，研究与试验发展（R&D）经费投入超过千亿元的省（市）有6个，分别为广东（占13.7%）、江苏（占12.7%）、北京（占9.5%）、山东（占8.4%）、浙江（占7.3%）和上海（占6.9%）。研究与试验发展（R&D）经费投入强度（与地区生产总值[4]之比）超过全国平均水平的省（市）有6个，分别为北京、上海、广东、江苏、天津和浙江。