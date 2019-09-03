Uber承诺的“认真对待安全问题”，究竟是实话还是谎言？

Uber早在2014年就在车费中征收了1美元的一次性附加费，称之为“安全乘车费”。那么，付出了这笔支出的乘客得到“安全回报”了吗？或许，这只是一个盈利的游戏砝码。

近日，多家外媒对于Uber安全举措的报道，似乎在揭开一些“谜底”。

Uber曾一直强调他们在运营中“致力于安全保障”。自今年3月下旬以来。Uber还发布了一些与安全功能相关的电子邮件。Uber在向司机发送的邮件中表示，“你的电话号码可以在应用程序中被隐藏保护”。同时Uber告诉他们的用户，“电话号码在你打电话或通过应用程序发送短信时是保持隐藏的”“接送地点在司机的行程记录中不可见”等相关安全隐私措施。

但是相较于Uber过往所带来的安全隐患而言，这些提示和提醒似乎需要更有力的证据，才能使人们相信其安全性。

近日，纽约时报记者迈克·艾萨克（Mike Isaac）撰写的一本关于Uber的书即将出版。不巧的是，这本书即将刊出的时间，恰好是在Uber公布了令人失望的第二季度财报之后（财报显示当季出现52亿美元亏损）。考虑到这本书的内容，可能会对Uber未来的状况更为雪上加霜。

前不久，这位记者就在报纸上发表了一篇报道，揭露了Uber是如何误导客户，让他们在每次乘坐时多支付1美元，并宣称是为行业领先的检查程序、定期的机动车检查、驾驶员安全教育、应用程序中安全功能的开发以及相关保险提供资金。

迈克·艾萨克分析，这一元钱的“策划”非常成功，已经为Uber带来了近50亿美元的收入。Uber在2014年开始征收1美元一次的附加费，称之为“安全乘车费”。而艾萨克接触到的参与该项目的Uber员工表示，这笔费用主要是为每次行程增加1美元的纯利润。

当年Uber面临着保险和背景调查成本不断上升的问题，因此，该公司想出了征收安全费的想法，以帮助提高利润率。相关报道显示：实际上这个平台的“安全计划”只包括了一个简短的视频资料。直到几年后，Uber才开始在其应用程序中添加相应的安全功能，如那个可以“拨打911”的紧急按钮。

Uber声称它有理由向乘客收取单独的费用，以防止其受到相关费用支出增加的影响。而且，不同市场的安全乘车费各不相同。在旧金山，乘客需要为此支付1.35美元；费城的用户需要支付1.25美元；而在洛杉矶，乘客要支付1.65美元。对此Uber曾表示，该费用是为了支付不同城市与安全相关的运营成本，比如营销、司机筛选、事故响应和安全技术升级。

但根据艾萨克报道，这些都是假象。一位前雇员私下里向他透露：“我们提高了利润率，并且对公众说我们将变得更加安全。”据悉在艾萨克将要出版的新书中，会有更多相关内容。

公开资料显示，2016年发生过两起针对Uber的集体诉讼，指控其不正当地向乘客推销安全措施。诉讼最终以2850万美元和解，然而这个数字仅仅是《纽约时报》估算的Uber巨大收益中的一小部分。

作为和解的一部分，Uber同意在营销时避免使用某些过于夸张的词语，例如“最安全的行程”和“安全黄金标准”。除此之外Uber不得不将附加费的名称从“安全乘坐费”更改为“预订费”。

事实上，Uber的股价自5月初首次IPO以来一直在下跌。而在今年第二个季度亏损52亿美元，无疑是Uber有史以来最大的亏损情况。由于IPO的顺利，该公司首席执行官达拉·霍斯罗瓦沙希（Dara Khosrowshahi）将2019年称为“投资高峰年”。

霍斯罗瓦沙希经常喜欢谈论抽象的经营概念，比如宣称Uber正在渗透价值12万亿美元的“潜在目标总市场”（TAM），包括了食品配送、个人出行和货运。如果参考一下世界银行估算的2017年全球GDP（约为80万亿美元），也就是说Uber将在全球所有经济活动中占据15%的份额。

这种说法无疑会激发更多投资者的兴趣，但对无数乘坐Uber的乘客来说，这实打实付出的一美元，正涓滴成流成为Uber的利润来源，而一个月下来的额外付出，可是生活质量真正的损失。

Uber如何应对随之而来的负面浪潮，又如何平息公众对于共享出行市场各种“心机”的质疑，我们无从知晓。但是可以肯定的是，随着越来越多的公众、媒体和舆论的监督，人们对于共享出行所谓的“安全举措”会更加审视，也不会为那些基于盈利目的推出的种种“花样”而轻易买单了。