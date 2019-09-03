滴滴发布十大“夜猫子”城市：北京第一，成都第二

IT之家9月3日消息 滴滴出行今天发布了全国夜间出行需求城市排行榜，根据7月至8月底，晚19点至次日6点的数据显示，夜间日均呼叫订单量最高的前十大城市依次为北京、成都、上海、广州、深圳、东莞、杭州、重庆、佛山以及南京。

北京作为夜间出行需求最高的城市，在前门和大栅栏、三里屯、国贸、五棵松“夜京城”地标，以及蓝色港湾、世贸天阶、合生汇等各大商圈，均出现夜间出行需求上涨。北京西站食宝街是其中需求增长最多的商圈，夜间日均呼单数同比去年上升了31%。国贸及郎园、三里屯仍然是夜生活热门地标，日均夜间呼单数分别为4.4万和2.5万。

滴滴数据显示，在北京人们夜间出行最常见的场景依次是休闲娱乐、通勤和探亲访友。以订单起始点来分析，与美食购物、户外运动、文化场馆相关的地点都统计为休闲娱乐类场景，占所有夜间出行场景比例的25%，其次为办公楼类通勤场景占比24%，说明北京用户工作和娱乐并重。

8月7日七夕节当天，排队人数最多的夜间时段出现在晚22点至24点。三里屯位列排队打车拥挤榜第一名，在晚22点46分56秒，排队人数达到623人，是当天夜间排队记录的峰值。

按夜间出行需求的集中区域来看，最多的出行需求集中在市区内，占比达67%。在深夜时段地铁和公交停运后，有10%的用户需要打滴滴网约车从市区回到房山、大兴、门头沟、昌平等郊区，但这部分需求没有被及时满足，成交率仅是62%。

滴滴首席出行安全官侯景雷表示，夜间经济是以服务业为主体的城市经济在第二时空的进一步延伸，是激发新一轮消费升级潜力的重要举措。一个城市的夜间经济是否发达，不仅体现了城市的经济发展水平，更是衡量人民群众生活品质和幸福感的重要指数。夜间出行的安全与便利，是发展夜间经济的基础保障，滴滴将持续努力，为用户提供更加安全、优质的夜间出行服务。