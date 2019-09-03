看苹果迪拜零售店诠释“高级土豪金”

苹果在全球开设了超过五百家Apple Store，这些位于不同国家、不同地区的零售店都有一个共同目标，那就是服务当地甚至是来自全球各地的消费者，最终成为消费者与「苹果」对话的桥梁。

为了做到这一点，这些Apple Store很少采用相同的装潢和陈列，店内设计会结合当地的建造风格，做到「入乡随俗」。我们将通过一系列文章，带你逛一逛这些坐落在不同国家的Apple Store，领略不同的「苹果特色」。

今天要向大家介绍的是富有「土豪金」色彩的苹果迪拜购物中心。

「Apple Dubai Mall」是苹果在迪拜开出的第二家零售店，同时也是阿联酋地区的第三家。2017年4月27日，这家位于迪拜市中心黄金地段的「Apple Dubai Mall」迎来了它的首批顾客，店内数百位苹果员工面带笑容，热烈欢迎来自全球各地的游客。

由于开设在了世界上最繁华商城之一的迪拜购物中心内，Apple Dubai Mall地理位置的重要性不言而喻，与其毗邻的是标志性的哈利法塔和著名的迪拜喷泉，店内的游客的消费者可以透过宽阔的落地玻璃，或者走到店外的阳台来纵览这些知名景点。

Apple Dubai Mall跨越两个楼层，店内的设计也以当地建筑特色为基础，并创意性地反映了阿联酋的文化和气候，其中不得不提的十八个被称之为「太阳之翼（Solar Wings）」的遮光板。

为了充分适应当地的气候，十八个高达十几米的遮光板被安装在落地窗和阳台前，它们会在一天中阳光最强烈的时间点自动展开来为阳台和店内遮阳，而在夜晚时，它又会收回，让游客能够一览精彩的喷泉表演。

据参与这一项目的Foster + Partners建筑设计所表示：「‘太阳之翼（Solar Wings）’以隼收展翅膀的动作为灵感而设计的，本身就是一种戏剧化的体验，也是动画艺术与工程的完美视觉结合。这些翼板经精工细作以展现欢悦，是形式与功能的精美组合。」

此外，太阳之翼的设计也充分考虑了科学依据，选用的碳纤材料具有更轻的重量，其中每片翼板由多层碳纤棒组成一张网状面板，而且设计师在对当地太阳角度进行深入研究之后，还对那些可能会在一年中受到更密集太阳辐射的地方进行的特殊处理器，提升了这些遮光板的碳纤棒的厚度和数量。

穿过通高玻璃转门之后，可以看到位于一层的大道区（The Avenue），这是一处特别设计的配件展示区，如同一片小树林，空间中央是苹果标志性的展示桌，这个空间让人们可以在一个平静的环境里体验苹果的最新产品。此外店内也开设了Today at Apple免费课程，游客和用户可以在这里体验一堂有特色的苹果课程。