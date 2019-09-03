杨元庆发文纪念马雪征：峥嵘一世，韶华永存

IT之家9月3日消息 今日联想集团官方公众号发布了杨元庆的文章《纪念马雪征：峥嵘一世，韶华永存》。

据媒体报道，博裕资本创始合伙人、香港交易所独立非执行董事、联想集团独立非执行董事马雪征因病于近日去世，享年66岁。公开资料显示，马雪征，女，生于天津，1976年毕业于首都师范大学，获文学士学位。曾是中国科学院最年轻的处长、主任。1989年加入联想，任联想集团的高级副总裁兼财务总监。曾经连续3年荣登《财富》杂志所评选的全球最有权力的商业女性的榜单。2007年9月，正式宣布从联想退休，做美国德太投资有限公司合伙人。

以下为杨元庆《纪念马雪征：峥嵘一世，韶华永存》原文：

Mary走了，很突然，以至于我到今天依然恍惚，觉得大步如斯、大笑如许的她随时会敲开我的门，风风火火进来说点什么。

算一算我们已经认识了近30年，都说"人生大限虽百岁，就中三十称一世"，作为一世的战友和朋友，我怀念她。

她和我，都把最好的时光奉献给了联想。我们前后脚加入联想，一起度过了2001年分拆之后联想集团的头7年“创业”岁月。其实分拆时，Mary更应该留在熟悉的控股，但她毅然选择加入集团，跟我这个正好小她一轮的小兄弟并肩战斗。

我们打赢了并购IBM PC业务那场硬仗，也一起见证了联想在全球舞台上一步步的发展和壮大。

她是勇敢的，进入联想之前，她在体制内如鱼得水，得到政府领导的赏识，与全球的科学家、学者们往来甚欢。但她却选择放弃了自己曾经的积累，走出舒适区，加入了我们这家当时名不见经传的小公司。

我理解她，那时的联想虽小，却斗志昂扬，空间巨大，是一个能肆意挥洒汗水的战场。柳总知人善用、目标高远，更吸引了她。果然，Mary的才干得到尽情施展，她很快协助柳总在香港建立起国际化的桥头堡，为联想上市立下了汗马功劳。

她是坚韧的，在我们决心“吃螃蟹”，通过并购IBM PC业务“走出去”的时候，是她率领了一个5人团队奔赴美国，迅速组建了专业的顾问团，抽丝剥茧般解决了并购过程中遇到的政治、经济、文化难题，仅用一年时间就完成了那场看似不可能的“蛇吞象”交易。

我信任她，越是不可能的任务，越是复杂多变的形势，她越能迸发出超越常人的智慧和力量。在金融界、投资界，Mary凭一己之力建立了广泛人脉，为联想发展鼓风助力。

她是柔软的，无论是一次次挽救近乎进入死局的谈判，还是平衡多元化团队中不同文化和背景之间的关系，她总是能够凭借独有的智慧、同理心和超强的沟通能力打破僵局。

我钦佩她，羡慕她，太多的人能够认真工作，却总是做不到认真生活，而她是少数能够真正顾全家庭与事业的职业女性，优雅干练，真诚幽默。她是美食家、时尚家，在旧金山带我们去岭南小馆吃椒盐螃蟹，在铜锣湾杂货铺一样的表行淘性价比超高的手表。去任何地方，想找好吃好玩的，问Mary就对了。

Mary走了，与她并肩奋斗的一个又一个日子清晰如昨，那些被无数笔墨记载过的故事鲜活如初，或许她没有离开，只是回到了那些灿烂岁月里。

一批批联想人终将老去，但一代代新联想人会把故事继续，或许，这才是纪念她最好的方式。

峥嵘一世，韶华永存。

杨元庆 2019年9月3日