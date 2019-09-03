内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

新品将至，电竞手机红魔3官宣降价

2019-9-3 20:59:04来源：TechWeb作者：Suky责编：孤城评论：

9月5日，努比亚全新一代电竞手机红魔3S即将在上海发布，而其前代产品红魔3也在近日宣布降价。从目前官方放出的消息来看，8GB+128GB为2699元，而6GB+128GB版2499元，9月4日10：00正式开售。

红魔3最早于4月28日正式发布，该机是全球首款采用高效离心风扇、90Hz刷新率的电竞手机，并拥有设计游戏、散热、风扇等318件相关专利技术。早起定价2899元起。

红魔3搭载高通骁龙855处理器，最大支持128GB LPDDR4X运存以及256GB USF2.1机身存储空间。其充电器采用neoCHARGE技术27W PD快充，兼容QC4.0+快充协议，内置5000mAH的单体电池。

红魔3的ICE2.0多维立体散热系统由强迫风冷+液冷+近黑体组成，拥有高达32000mm²总有效散热面积，14000 R.P.M风扇转速，单体风量0.26CFM，ICE2.0多维立体散热系统可以使整机核心温度降低18℃。同时，红魔3内部安装了一个液冷散热铜管装置，当手机温度升高时，散热铜管内的水蒸气会顺着“真空带”将热量带走，而当水蒸气降温液化后，又顺着壁面毛细结构开始循环回流，使CPU始终保持较低的温度。

屏幕上，红魔3采用6.65英寸Amoled屏幕，支持90Hz高刷新率，支持100% DPI-P3色域，屏幕响应时间1ms，屏幕亮度支持DC调光，屏幕触控报点率可根据实际应用场景在120Hz到240Hz自动调节，触控响应时间41.7ms。

京东努比亚 nubia 红魔3游戏手机 8GB+128GB赤焰红 骁龙855 内置风扇 5000mAh大电池 90Hz 全面屏拍照电竞手机2699元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：努比亚红魔3

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有