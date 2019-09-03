谷歌在Android上想做的事，可能要靠国产手机厂商来实现了

前段时间，小米、OPPO、vivo联合起来搞了一件事情，三家厂商成立了「互传联盟」，要打破品牌之间数据传输的壁垒。用户不需要安装第三方应用，就能直接在三个品牌的手机之间互传文件。外界除了讨论「为什么没有华为」，更多的人是在拍手叫好。各品牌虽然同属安卓阵营，但长久以来一直彼此独立、处于竞争关系。这次互传联盟的建立，则是直接给用户带来了方便。

安卓本身作为一个开源系统，「开放」是它的根本，然而这也带来了碎片化的问题。各家系统都进行了比较大的定制修改，品牌之间的竞争让统一规范变得困难。为了提升安卓生态的整体体验，国产手机厂商曾做过一些努力。除了互传联盟，他们还一起成立了统一推送联盟、快应用生态。

有意思的是，这些功能在原生Android系统上都有，然而推进却并不顺利。谷歌想在Android上做的事，可能还是要靠国产手机厂商来实现。

跨设备互传，打破品牌间的壁垒

得益于对软硬件的全面掌控，苹果在推行一些新功能时十分顺畅，做到了生态内的「自由」。利用AirDrop可以跨设备传输文件，步骤简单、速度够快。互传联盟想做的就是类似AirDrop的功能。

它基于「移动点对点快速传输协议」技术。在分享文件时，用户只需要在下拉菜单中开启互传功能，只要对方也开启了互传功能，其用户头像就会显示在手机上，点击发送后，接收方确定即可接收。

▲图片来源：小米

这件事的难点并不在技术，而是如何让更多的人加入进来。之前已经有厂商做了自己的传输功能，比如三星的S Beam、OPPO的OPPO互传，但都局限在自家品牌中。互传联盟终于是打破了这个壁垒，该协议也面向所有安卓厂商开放，欢迎更多品牌的加入。

其实安卓手机互传文件这件事，谷歌也做过一些努力。他们曾在Android 4.0中推出Android Beam，一种基于NFC的传输方式。但由于距离近、传输慢，一直没有推行开来，后来谷歌宣布用 Fast Share 来取代Android Beam。它也是利用了蓝牙和Wi-Fi，可以理解为Android平台的AirDrop。

▲图片来源：9to5Google

站在谷歌的角度来看，Fast Share的意义在于把互传功能做到Android底层，让所有安卓手机都能使用。而米Ov的互传联盟，则是跳过了谷歌来做这件事。从过去的经验来看，原生Android在功能的跟进上远不如第三方厂商积极，直到今年还在讨论「要不要支持长截图」的问题。

互传联盟可能会让更多的人，以更快的速度享受到跨品牌传输的体验。

规范App的消息推送机制，解决卡顿问题

为了解决安卓系统的卡顿问题，国内手机厂商还一起搞过「统一推送联盟」。这个组织由工信部旗下的泰尔实验室牵头，希望能够规范App的消息推送机制，提升手机的使用效率。

▲图片来源：统一推送联盟

Android系统一直以来被诟病的卡顿问题，很大程度上是由不合理的消息推送机制引起的。各种App为了促进活跃度，会不断向用户推送消息，这就导致它们一直占用手机后台，导致手机的卡顿、发热、耗电等问题。

为了对后台程序进行更合理的管控，谷歌推出了统一的推送服务GCM（后来被FCM替代），应用将通过统一的服务器将消息通知发送给用户。内置GCM服务的应用不用再像以前一样常驻在后台，手机内存得以释放。

然而谷歌的服务无法在中国大陆正常使用，国内的App推送还是一片混乱场景，统一推送联盟正是在这样的背景下成立的。2018年11月，由中国企业制定标准的「推必达」技术开放测试，参与成员包括了华为、小米、OPPO、vivo等国内主流的手机厂商，以及很多应用开发商。有意思的是，谷歌还在其中担任了「观察员」的角色，对此标准表示大力支持。

在谷歌无法进入国内市场的情况下，统一推送联盟有望解决国内安卓生态的乱象。

即用即走，服务直达

小程序是近些年最火热的概念之一。以微信为首，各大平台纷纷建立起自己的小程序生态。它无需下载、即用即走，在使用体验上比App更轻便。对超级App来说，这种形式能够扩大应用本身的限制，为用户提供更丰富的功能。

微信小程序之后，支付宝、百度也纷纷推出自己的小程序平台。手机厂商同样看到了这个市场的潜力，他们共同建立了快应用生态，为开发者提供统一的标准。在应用商店、消息推送、搜索、浏览器等位置，手机厂商为快应用提供流量入口，形成一套统一的服务体系。

实际上，谷歌也很早对轻应用进行了尝试。他们推出了Android Instant Apps，在不用下载App的情况下体验部分功能。它的作用是让用户能够更顺畅的享受应用服务，而不是被应用排名机制左右。对于一些个人开发者来说，这使他们在与大型应用的竞争中有了优势，不需要另外开发App，就能让用户在下载前体验到应用的功能。

谷歌的Instant Apps理念是重新盘活移动应用的生态，一方面让用户即搜即用，另一方面让开发者有更多触达用户的方法。从这个方面来讲，这与手机厂商的快应用是一个思路。由于Instant Apps要以Google Play为基础，国内用户无法正常访问。相比之下，国产手机厂商有着更多群众基础。

对于Android生态的整体问题，谷歌都清楚，也想要解决。然而在目前的环境下，即使有好的方法也很难触及到所有用户。对于开放的安卓生态来说，「统一」才是最大的难题。小米、OPPO、vivo，加上华为，占据了全球很大一部分手机市场，安卓未来走向何方、能否与iOS抗衡，也许真的要靠国产手机厂商的努力。