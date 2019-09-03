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Amazfit智能运动手表3图赏：支持更多运动模式，还有双芯双系统加持

2019-9-3 21:19:13来源：极客公园作者：谁是大英雄责编：阿迷评论：

对喜欢户外运动，尤其有专业需求的用户来说，一块长续航、精准定位、算法更强的智能手表无疑很有吸引力，如果再加上一块好的屏幕，也许会成为你不错的选择，就在最近，华米发布了Amazfit智能运动手表3，或许就能满足这些要求，今天极客之选就和大家一起来看看。

屏幕部分，这款产品采用1.34英寸全圆反射式显示屏，在简单上手后，这块JDI定制屏幕屏幕的确比1.2英寸运动手表能够显示更多信息，同时在户外光线越强情况下，显示效果越清晰。

表身部分，Amazfit智能运动手表3采用316L不锈钢+ PC搭配的双材质运动表圈针对户外运动不便于触控操作的痛点，这款手表还在侧面重新设计了四个不同按键，方便户外运动时的点按操作。

运动方面，Amazfit智能运动手表3提供19种运动模式，其中包括专业运动中的铁人三项、复合运动、越野跑等项目，能够满足绝大多数运动爱好者的需求。

Amazfit智能运动手表3在定位和续航上都进行了加强，采用索尼低功耗GNSS芯片，支持GPS、GLONASS、北斗、Galileo四种不同卫星定位系统，并且可以选择不同导航组合。针对越野跑、户外徒步和登山三种运动，还提供了35小时精准模式、45小时均衡模式、70小时省电模式三种不同GPS方案，满足长时间开启GPS的需求。

除此之外，Amazfit智能运动手表3还加入了BioTracker PPG心率传感器和针对专业运动准备的FIRSTBEAT算法，能够针对当前体能状态数据进行分析，提供实时运动指导和运动推荐，为运动做出更好把关。

运动之外，这款手表的基础功能也一应俱全，不但支持NFC公交卡和支付宝离线支付功能，还内置独立音乐播放器，可用空间约1.9GB，因此外出跑步可以摆脱手机束缚，非常适合跑步爱好者。

最后是续航，Amazfit智能运动手表3采用双芯双系统机制，在智能模式下，功能全开，全天心率+正常推送消息+每天运动30分钟，续航7天，Ultra模式下运动模式精简，全天心率+正常推送+每天运动30分钟，续航能达到14天，并且两种模式下屏幕始终保持常亮，这个成绩还是非常不错的。

关于价格，Amazfit智能运动手表3标准版售价1299元，采用钛合金表圈+氟橡胶表带的精英版售价1699元，9月11日开售，感兴趣的朋友不妨去官网更进一步了解。

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关键词：Amazifit华米智能手表

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