索尼Z9G VS 三星Q900：谁是最好8K电视

在CES2019上索尼发布首款量产8K电视Z9G，与2018年底进入8K电视市场的三星展开正面厮杀。索尼Z9G、三星Q900都是采用了8K液晶面板，具备动态分区背光，但技术细节各有不同，那谁的画质更好，差异又有多大呢，一起看看。

受限于OLED技术不够成熟，市面上80英寸8K无不使用液晶面板，可以说短时间内8K电视市场是液晶电视的天下，可同是8K液晶电视不等于分辨率相同。下面是组图是Z9G（左）与Q900（右）播放同一段8K视频屏摄，8K视频通过HDMI 2.1分频器输入到电视中，两台电视播放画面完全一样。

▲上：Z9G，下：Q900

从整体上看Z9G的明暗反差优于Q900，地面与天空的反差更高，阴影位置不会完全变黑，若放大照片会发现Z9G的远远优于Q900，Q900画面里岩石反差小，边缘不清晰，缺乏立体感，饱和度更低。

如果播放的是光线复杂的场景，会发现Z9G的优势会进一步放大，比如是下图阳光穿过深林画面，Z9G整体画面对比度，树木色彩、菱角鲜明，被阳光照射的草地染上一层金黄，相比之下Q900黯然失色。

▲左：Z9G，右：Q900

Z9G优势不止于这些，它亮度、拖影表现同样优于Q900。下图是一个圆月悬挂在漆黑的夜空当中，为了实现深邃的黑，Q900压制动态分区背光的整体亮度，结果殃及池鱼，月亮亮度急剧下降，完全体现不出圆月明亮。相反Z9G画面里的月亮不仅明亮且具有明暗反差，背景同样深邃，如人眼所看到的一样。

▲左：Z9G，右：Q900

液晶电视原理决定它无法完全避免拖问题，但在厂商各种优化手段，拖影问题可以压制非常小，下面组图是Z9G、Q900播放同一高速运动画面，显然Z9G画面里文字里拖影更小。

▲上：Z9G，下：Q900

索尼Z9G、三星Q900同为8K液晶电视，可索尼凭借着图像处理芯片X1旗舰版等技术，带来更好画面效果——更清晰，更明亮，更鲜艳，更流畅，价格还更低。

与索尼仅紧推出了85英寸和98英寸8K电视不同，三星Q900系列最小尺寸覆盖到65英寸，那小尺寸的Q900能战胜索尼同尺寸电视A9G么，继续看下去。

A9G是Z9G同时发布的OLED电视，它分辨率只有4K，是Z9G、Q900的1/4，然而物理低分辨率不是等于决定低分辨率，因为电视实际分辨率是受到处理器制约。下面是65A9G与65Q900播放同一段视频，左边是65Q900，右边是65A9G，在把图像放大会发现A9G的石头细节更为丰富，4K战胜了8K。

▲上：65Q900，下：65A9G

如果播放的是战5渣国内流媒体视频，不用放大图像，就能看到A9G强大的清晰度优势。

▲流媒体视频《极乐空间》左：65Q900，右：65A9G

A9G优势还有更多——在播放暗调视频时整体反差更好，暗部噪点更少；色彩更好，能很好展示钢铁侠盔甲的金属质感，在其映衬下Q900画面里钢铁侠盔甲像是塑料制造一样。

▲上：65Q900，下：65A9G

Q900是三星旗舰产品，它无论是面对同为8K的Z9G，还是只有4K的A9G都占不到优势，那中高端Q90对同是中高端索尼X9500G能讨到便宜么？同样不行。下面是X9500G（左）与Q90（右）对比，X9500G在清晰度、动态范围、色彩准确度、流畅度上完胜Q60，甚至是语音识别也优于后者。

不过有意思是，Q90的画质表现是优于Q900的，在持续峰值亮度上Q900超过20秒会急剧下降，Q90保持不变；在表现高速画面时，Q90摩尔纹更少，画面更清晰，闪动更少。

▲上：Q90，下：Q900

索尼对三星的画质优势是全方位、全系列的，最便宜的X8000G在对抗三星中端的ULED电视Q60时继续占优。下面是X8000G与Q60播放同一段流媒体视频，分辨率为720P，X8000G电视能对国内低码率、低分辨率流媒体视频做出极佳优化，画面立体感更好、细节更为丰富，而Q60画面是浓浓油画风。

在早些时间，海信发布了全球首款叠屏电视U9E，创了液晶电视对比度新高，索尼现有电视在U9E面前会如何，请看下面多组对比。

首先是星空画面对比，从左到右分背是索尼65A9G、海信65U9E和海信X9500G。得益于叠屏技术，U9E播放星空画面效果非常接近OLED电视A9G了，二者差异在于A9G背景略微深邃、星星更加明亮，X9500G限于背光分区数量与大小，星云、人造卫星附近出现亮斑，不如同为液晶电视的U9E。

▲左：65A9G，中：65U9E，右：X9500G

但在明亮场景下情况完全不同了，U9E无法保持液晶高亮度优势，亮度不比OLED电视占优，完败输给X9500G，后者凭借高亮度地球更有立体感，白天场景更加明亮。

▲左：65A9G，中：65U9E，右：X9500G

在观察视角增加下，U9E的亮度还会急剧下降，被A9G、X9500G甩在身后。

▲左：65A9G，中：65U9E，右：X9500G

至于画面清晰度，U9E更加无法与A9G相比。

▲左：65A9G，中：65U9E，右：X9500G

▲U9E使用的是磨砂屏，没有镀膜，容易反光

叠屏是一项先进技术，拥有广阔的市场前景，但要发挥叠屏的优势，不是一块彩色液晶跌家一块灰度液晶屏幕那么简单，背后的处理器不可忽视。在2019年里，电视技术已变成面板、背光、处理器全方位竞争，仅有一块8K面板，或是叠加两块并不能取得理想画面效果，显然索尼凭借图像处理芯片X1旗舰版等先进技术，继续保持画质优势。