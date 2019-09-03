暴风金融：一定要兑付完最后一名投资人

IT之家9月3日消息 暴风金融在今天致暴风金融投资者们的一封信中表示，暴风金融绝不会抛弃道德底线。一定要兑付完最后一名投资人；不会让大家担心的事情发生。

作为暴风集团的关联方，暴风金融也收到冯鑫受贿案影响。此前，暴风集团公布了2019年上半年财报，财报显示，暴风集团2019年上半年收入8359.3万元，同比锐减89.44%。净亏损2.64亿元，同比下降106%。

截至2019年6月30日，总资产9.25亿元，同比减少25.56％，而归属于上市公司股东的净资产为负2.39亿元，对比去年同期的2423.45万元减少1087.84％。

财务上的压力，也给暴风金融的运营带来“爆雷”风险。尽管如此，暴风金融法定代表人史化宇表示，一定要兑付完最后一名投资人。

以下为致暴风金融投资者们的一封信全文：

尊敬的暴风金融的投资者们，我是史化宇，暴风金融的法定代表人。自2019年7月28日以来，暴风金融的风暴席卷开来的那一刻，我和大家就被一条无形的纽带牢牢地捆绑在了一起。

受到冯总（冯鑫）事件的影响，暴风金融也面临着前所未有的困难与挑战，我能理解大家的恐惧与焦躁，也对大家目前复杂的心情感同身受，毕竟暴风金融从一个蹒跚学步的孩子成长至今，都是依靠大家对于暴风的信任；在此，我先跟大家说声对不起。

暴风金融这几年的成长与发展，从无到有、从小到大的整个过程，我均亲身经历，对公司的感情也比任何人都要深。在暴风金融的众多投资人中，有我的亲人、朋友。也有我的同事和他们的亲人。还有许多如你们一样从暴风金融成立之初即信任支持的老客户，在近两年多的相处和扶持中，我们很多人都已经成为了亲密的朋友，这让我真的非常感动。将心比心，我完全理解各位此刻的心情，而我比任何人都想尽快地解决问题。所以我真诚希望各位投资人也能给予更多的理解和支持。

目前有很多人都在谣传暴风金融要集体跑路或是正在转移资产资金等不实言论；也有很多人信以为真，大家担心自己的血汗钱会血本无归。但我要告诉你们，我不会这样做！我和我的团队绝不会抛弃道德底线！我们坚持，一定要兑付完最后一名投资人；不会让大家担心的事情发生，请相信我。

同时，我也明白，只要一天钱不落袋为安，大家的焦虑和痛苦就不会减少。解决问题的关键就是让暴风金融冷静且有序、妥善处理所有回款问题，让大家的钱落袋为安。过程中任何极端和情绪化的行为，都无法让问题往好的方向发展；为了让大家能够安全着陆，我们在近一个多月的时间里做了很多工作，包括出台了《兑付方案初稿》、《兑付方案意见稿》等相关方案框架，同时也收集了部分投资人关心关注的问题；说到这里，我要跟大家说明几个问题：

1、暴风金融在“事件”发生的初始阶段，办公地点被投资人围堵，开发商、物业不愿意出租房屋供我们使用，导致团队成员至今依然没有固定的办公场所为投资者提供有效的线下服务；但即便是这样，我们依然坚持通过线上不断联，线下积极参与三方会谈等方式，为大家提供答疑解惑服务。

2、方案初稿或者意见稿的出台，并不能马上解决大家眼前的困境，我们在数据报备相关监管部门的同时，梳理、处理我们的资产，这些都需要时间，同时也需要着手准备建立完整的监督机制，组建投资人委员会，投委会要参与我们兑付方案落地等相关工作的监督与管理，也包括监督或协调资产变现。

3、我们的方案初稿（意见稿）是针对所有投资人的普遍需求且充分结合了现有资产的情况，考虑实际变现的节奏，最后通过整合投资人分类数据得出分析结果，制定出一个最大限度且可实现的方案框架。同时方案框架中，我们也有考虑到一些特殊人群需求（比如重大疾患投资人），但这些都是在我们能有序开展工作的前提下实现的。我们面对的是所有投资人，因此我们必须做到公开、严格、公平对待。也希望大家能够理解这个时候不能区别对待小众群体。

4、我们为什么没有及时公布资产清单？资产梳理与处置是一个长期过程，我们团队所有成员一直在积极努力地进行中。现在大家对我们资产的真实情况有些质疑，如现在公布资产情况，将会遭到一片质疑与围堵，并会导致大量投资人去调查项目情况，给项目方带来困扰，影响平台对项目的处置，反而不利于正常回款。本着对所有投资人负责任的态度，保障资产利益最大化，希望大家支持、信任我们，否则会浪费大量的时间成本。相信大部分投资人要的是钱而不是资产，一旦资产被查封、拍卖，广大投资人们损失的除了时间，更多的是无法估量的资金。

5、有恶意煽动、造谣、传谣的部分投资人，散布不实信息说我在欺骗大家，故意拖延时间，正在转移资产。请大家理性分析看待。如果我要欺骗大家，何不效仿有些平台--前期高额兑付，后期一毛不拔？这样至少方案看起来很漂亮。之所以把方案定那么长时间，是因为对于资产盘点、变现的时间有充分的认知和预估，是切实可行的。更何况，我们所有的情况都是同步给相关的监督监管部门，我如何跑路？请大家多一些耐心，让我们共同努力保证兑付方案的顺利落地与执行。

另外，我们后续也会继续与广大投资人进行方案沟通，直到方案得到大部分投资人认可，并且我们也将通过官方渠道发布有关兑付方案落地等相关事情的进展，请大家能够加入暴风金融官方群并正确解读暴风金融更多信息资讯，减少恐慌，对暴风金融有更多的信心。

所以，我在这里恳请大家多一分宽容和理解，少一分情绪宣泄，理性对待此次事件，给真正在做事的人，多留一点空间和时间。感谢大家一路的信任与支持。

再次向大家深深鞠躬致歉！

史化宇

2019年9月3日