IT之家9月3日消息 索尼在官方Instagram上造势称,将推出“Xperia in the palm of your hand(手掌中的Xperia)”手机,这与此前的谣言一致,据悉索尼Xperia 2的屏幕为6.1英寸,具有4K分辨率和21:9宽高比的OLED屏幕,而Xperia 1具有6.5英寸大屏幕。

此外,这个预告视频的背景颜色与早前泄露的Xperia 2渲染图中的蓝色和紫色机型完全匹配,根据这个视频的背景色,该机应该还会有白色的版本。

索尼Xperia 2预计将成为Compact系列的“精神继承者”,具有4K OLED屏幕,搭载骁龙855芯片组和三摄等旗舰功能。索尼将在IFA发布该机,具体时间为9月5日。